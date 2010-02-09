Експерт: активність на ринку акцій надзвичайно низька

Активність гравців українського ринку акцій в ході сьогоднішньої торгової сесії є найнижчою з початку поточного року.

Про це повідомила в коментарі агентству УНІАН трейдер інвестиційної компанії Phoenix Capital Ірина Барабанова.

За її словами, «відкриття було практично непомітним, тому що за перші 15 хвилин торгів були укладені тільки одиничні угоди. Станом на 13:15 обсяг торгів склав лише 9 млн. грн., зазначила трейдер. Вона додала, що індекс Української біржі до цього часу піднявся на 0,31%.

Як повідомила трейдер, практично всі папери індексного кошика додали в ціні. Вона зазначила, що найбільше виросли акції «Західенерго» (+1,48%), але з ними пройшли лише 4 угоди на загальну суму 55 тис. грн.

На думку І.Барабанової, «стосовно загального настрою, що панує на ринку, можна сказати, що гравці насторожено чекають розвитку подій з оголошенням результатів виборів». Швидше за все, казати про тренд на ринку та настрої інвесторів і брокерів можна буде лише на наступному тижні, вважає трейдер.