Експерт: гравці українського фондового ринку поводяться пасивно

Гравці українського ринку акцій продовжують поводитися абсолютно пасивно у зв`язку з невизначеністю, пов`язаною з підбиттям результатів виборів Президента.

Про це повідомила в коментарі агентству УНІАН трейдер інвестиційної компанії Phoenix Capital Ірина Барабанова.

На її думку, «такі настрої зберігаються, навіть незважаючи на те, що голоси вже практично підраховані та пролунала низка заяв від БЮТ, що результати виборів будуть оскаржуватися в суді». Ці повідомлення не мали негативного впливу на ринок, проте й оптимізму не додали, підкреслила трейдер.

І.Барабанова зазначила, що сьогодні спостерігалася корекція в акціх банку «Форум», тому що він досить довго йшов проти ринку, і в підсумку закрився падінням на 3,16%. За її словами, триває ралі по Північному ГЗК. Вже кілька сесій поспіль із цим папером проходять відносно великі обсяги торгів і зростає її вартість, повідомила трейдер.

За інформацією І.Барабанової, на закордонних майданчиках сьогодні спостерігалося незначне зниження українських паперів. Трейдер зазначила, що лідером падіння став Cadogan - 6,2%, слабке зростання показав Ferrexpo - на 1,6%. При цьому обсяги торгів залишаються низькими, додала вона.

Як повідомляв УНІАН, індекс ПФТС за підсумками торгів у вівторок, 9 лютого, підвищився на 0,86% - до 637,93 пункту. Загальний обсяг торгів склав 217 млн. 321 тис. грн.

Індекс Української біржі виріс на 1,32% - до 1673,78 пункту. Загальний обсяг торгів склав 26 млн. 448 тис. грн.