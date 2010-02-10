Експерт: занепокоєння з приводу фінансового стану Греції проходить

Фондові ринки в усьому світі показали деяке пожвавлення у вівторок на фоні зниження занепокоєння з приводу фінансового стану Греції.

Про це в коментарі УНІАН повідомив аналітик компанії Astrum Investment Management Денис БЄЛОВ.

Він зазначив, що «президент Європейського центробанку покинув конференцію в Австралії на день раніше, і ринок прийняв цей крок як знак майбутніх хороших новин для Греції, можливо, підготовки скоординованої програми допомоги з боку ЄС». У результаті, повідомив аналітик, CDS спреди Греції та Португалії впали, а євро виросло, викликавши підйом сировинних і фондових ринків.

За словами Д.БЄЛОВА, у вівторок позитивні настрої з глобальних бірж перекинулися на українські, які закрилися зростанням. Він зазначив, що обсяги торгів на вітчизняних майданчиках учора були помірними. Сумське НВО ім. Фрунзе стало лідером зростання серед блакитних фішок на УБ, додавши 2,23%, повідомив аналітик. Банк "Форум" став лідером падіння, втративши 0,7%, сказав він.

Як повідомляв УНІАН, індекс ПФТС за підсумками торгів у вівторок, 9 лютого, підвищився на 0,86% - до 637,93 пункту. Загальний обсяг торгів склав 217 млн. 321 тис. грн.

Індекс Української біржі виріс на 1,32% - до 1673,78 пункту. Загальний обсяг торгів склав 26 млн. 448 тис. грн.