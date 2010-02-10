ФДМУ виставить на продаж 76% акцій "Луганськтепловозу"

13:10, 10 лютого 2010
Фондовий ринок
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У березні цього року

Фонд державного майна України планує оголосити конкурс з елементами аукціону з продажу поверненого в державну власність 76% пакета акцій ВАТ "Холдингова компанія "Луганськтепловоз" у березні цього року.

Як повідомили УНІАН у прес-службі ФДМУ, про це говориться в затвердженому наказом Фонду від 5 січня цього року щомісячному пооб’єктному плані-графіку виставляння на продаж держпакетів акцій на 2010 рік.

Довідка УНІАН. Фонд держмайна України 19 липня 2006 року оголосив конкурс з використанням відкритості пропозиції ціни за принципом аукціону з продажу 76% акцій ХК «Луганськтепловоз».

23 березня 2007 року ФДМУ визнав “Управляючу компанію «Брянський машинобудівний завод» (що входить до російського "Трансмашхолдингу"), переможцем конкурсу: пакет було продано за 292,505 млн. грн. при стартовій ціні 292 млн. грн. Покупця було внесено до реєстру власників «Луганськтепловозу» 13 квітня 2007 року.

У жовтні 2009 року реєстратор цінних паперів «Центр-Реєстратор» списав 76% акцій ВАТ "Холдингова компанія "Луганськтепловоз" з рахунку УК «Брянський машинобудівний завод» і зарахував їх на рахунок Фонду держмайна. Акції було зараховано на рахунок ФДМУ на підставі рішення Луганського господарського суду від 12 жовтня.

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