Напрямок руху українського ринку акцій знову непевний

Українські фондові індекси сьогодні показують різноспрямований рух.

Про це повідомила в коментарі агентству УНІАН трейдер інвестиційної компанії Phoenix Capital Ірина Барабанова.

Вона зазначила, що «напередодні українські фондові майданчики закінчили торговельну сесію зростанням котирувань найбільш ліквідних паперів на тлі повідомлень про готовність Євросоюзу підтримати Грецію у вирішенні боргових проблем». Проте сьогодні українські торговельні площадки демонструють протилежну динаміку, підкреслила трейдер. За її інформацією, незважаючи на оптимізм західних ринків, індекс УБ станом на 12:15 знизився на 0,40%, а індекс ПФТС показав невпевнений ріст на 0,02%.

Як повідомила І.Барабанова, на даний момент всі папери індексного кошика торгуються в червоній зоні. Трейдер зазначила, що активність на українському ринку невисока, і обсяг торгів склав 10 млн. грн. Продовжують активно торгуватися папери шахти «Червоноармійська-Західна № 1» (+6,74%), додала вона.

За словами трейдера, «невизначеності учасникам ринку додає ситуація навколо оголошення результатів виборів Президента України, а також вимоги БЮТ визнати їх недійсними». З важливих статистичних даних сьогодні варто очікувати показників торговельного балансу в США за грудень (у другій половині дня), повідомила І.Барабанова.