Українські індекси знову показали змішані результати

Українські фондові індекси в середу, 10 лютого, знову показали змішані результати на тлі бічного тренду на європейських біржах.

Про це в коментарі агентству УНІАН повідомив аналітик компанії Astrum Investment Management Денис БЄЛОВ.

На його думку, «ціни українських акцій не змогли врахувати розпродажі на світових ринках, що почалися за 5-10 хвилин до закриття торгів у Києві». Як вважає аналітик, несподівані коментарі Бена Бернанке про те, що ФРС може підняти ставку по федеральних фондах у найближчому майбутньому, налякали ринки: американські індекси в середньому знизилися на 0,7% при відкритті.

Д.БЄЛОВ зазначив, що обсяги торгів на українських фондових майданчиках учора були середніми. Банк «Аваль» став лідером зростання, додавши 1,6% і закрившись на позначці 0,2734 грн. за акцію, а банк «Форум» втратив 4,03%, закрившись на позначці 8,148 грн. за акцію, сказав аналітик.

Як повідомляв УНІАН, індекс ПФТС за підсумками торгів у середу, 10 лютого, підвищився на 0,34% - до 640,08 пункту. Загальний обсяг торгів склав 17 млн. 829 тис. грн.

Індекс Української біржі знизився на 0,46% - до 1666,01 пункту. Загальний обсяг торгів склав 27 млн. 251 тис. грн.