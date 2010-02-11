ФДМУ знову виставив на аукціон тернопільський радіозавод “Оріон”

Фонд державного майна України повторно виставив на приватизаційний конкурс з елементами аукціону 96,13% державного пакету акцій ВАТ “Тернопільський радіозавод “Оріон”.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі ФДМУ.

Відповідно до фіксованих умов конкурсу, покупець має забезпечити фінансування технічної реконструкції виробництва, створення нових місць впродовж 5 років з моменту підписання договору купівлі-продажу на суму 18 млн. грн., а також профінансувати розробку і впровадження новітньої системи радіозв`язку для потреб силових структур на загальну суму 14 млн. грн.

Конкурс з елементами аукціону з продажу акцій ВАТ “Тернопільський радіозавод “Оріон” відбудеться у регіональному відділенні ФДМУ через 75 днів після його оголошення (10 лютого ц.р.).

Як повідомляв УНІАН, завод “Оріон” уже не вперше виставляють на продаж, проте попередні аукціони не відбулися через брак заявок.

Довідка УНІАН. ВАТ "Тернопільський радіозавод "Оріон" спеціалізується на виробництві систем УКВ-радіозв`язку в діапазонах 146-174 і 30-75,999 Мгц, зокрема, стаціонарних і мобільних радіостанцій; комплексів засобів радіозв`язку спецпризначення для організації УКВ-зв`язку з рухомими броньованими об`єктами: Т-55, Т-72, Т-74, Т-80, Т-84, БМП, БТР тощо.

ВАТ "Тернопільський радіозавод "Оріон" січень-жовтень 2009 р. закінчило з чистими збитками 2,746 млн. грн., дебіторська заборгованість становила 5 млн. 478 тис. грн., кредиторська, - 4 млн. 99 тис. грн.