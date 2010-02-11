Мінекономіки сформувало перелік об'єктів держвласності

Міністерство економіки України, з урахуванням матеріалів ГоловКРУ і СБУ, сформувало перелік із 128 об`єктів державної форми власності, відносно яких можуть здійснюватися неправомірні дії з метою заволодіння державною власністю.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Міністерства економіки. При цьому міністерство не надало власне перелік цих об`єктів.

Як зазначається у повідомленні, з метою забезпечення збереження майна в держвласності міністерствам, іншим уповноваженим органам управління об`єктами держвласності, Національній і галузевим академіям наук доручено посилити претензійний-позовну роботу із захисту і збереження державного майна. У разі потреби, слід звертатися до Генеральної прокуратури, залучати до роботи відповідні контролюючі та правоохоронні органи.

Також слід забезпечити оформлення державних актів на право користування земельними ділянками, на яких розташовані відповідні підприємства, установи, організації; здійснити перевірки виконання керівниками підприємств умов контрактів у частині ефективного використання об`єктів державної власності та за їх результатах вжити відповідних заходів реагування.

За словами міністра економіки Богдана Данилишина, найпоширенішими способами вилучення об`єктів держвласності є відчуження державного майна за процедурами банкрутства; укладання суб`єктами господарювання державного сектора економіки невигідних для держави угод, наслідком невиконання яких може бути вилучення майна цих підприємств; ухвалення органами управління підприємств рішень про передачу майна в заставу, укладення договорів купівлі-продажу, спільної та інвестиційної діяльності, за якими використовується державне майно; відчуження земельних ділянок або їх частин; ухвалення органами місцевого самоврядування неузгоджених в установленому порядку рішень щодо передачі в комунальну власність державного майна; неповернення орендованого майна або його відчуження.

Як зауважив Б.Данилишин, найбільш гучними фактами незаконного відчуження майна є відчуження в результаті санації цехів державного підприємства "Дирекція Криворізького гірничо-збагачувального комбінату окислених руд"; неповернення ЗАТ "Кримський Титан" орендованого ним майна цілісних майнових комплексів державних підприємств "Вільногірський гірничо-металургійний комбінат" та "Іршанський гірничо-збагачувальний комбінат", а також відчуження земельних ділянок санаторіїв Міністерства охорони здоров`я і самовільне захоплення земельних ділянок Міжнародного дитячого центру "Артек".