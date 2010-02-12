Експерт: український фондовий ринок зазнав корекції

Українські фондові індекси продемонстрували корекцію у четвер, 11 лютого, у відповідності з європейськими ринками.

Про це повідомив у коментарі агентству УНІАН начальник департаменту аналітики компанії Astrum Investment Management Юрій БЕЛІНСЬКИЙ.

За його словами, вчора торги в Європі почалися на позитивній ноті завдяки хорошим макроданим із Австралії та зростанню азіатських ринків. Крім того, додав аналітик, лідери ЄС дійшли згоди щодо виділення фінансової допомоги для Греції.

Однак пізніше, зазначив Ю.БЕЛІНСЬКИЙ, вийшла позитивна статистика з ринку праці США, яка підняла долар на побоюваннях про те, що ФРС незабаром почне піднімати ставки. Зростання долара здійснило знижувальний тиск на акції, нафту та золото, пояснив він.

Аналітик нагадав, що українські майданчики закінчили вчорашню сесію падінням. Зокрема, з блакитних фішок на УБ тільки «Райффайзен банк Аваль» виріс у ціні, на 0,6% до 0,275 грн., ловідомив Ю.БЕЛІНСЬКИЙ. За іншими фішками падіння було досить рівномірним у всіх секторах, на 1% -1,5%, зазначив він.

Як повідомляв УНІАН, індекс ПФТС за підсумками торгів у четвер, 11 лютого, знизився на 0,46% - до 637,13 пункту. Загальний обсяг торгів склав 277 млн. 959,9 тис. грн.

Індекс Української біржі впав на 0,93% - до 1650,47 пункту. Загальний обсяг торгів склав 28 млн. грн.