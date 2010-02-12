Експерт: український фондовий ринок відкрився зростанням

Український фондовий ринок відкрився сьогодні в зеленій зоні, однак пізніше тренд змінився.

Про це повідомила в коментарі агентству УНІАН трейдер інвестиційної компанії Phoenix Capital Ірина Барабанова.

За її інформацією, індекс УБ станом на 12:00 зменшився на 0,42%, а індекс ПФТС все ж підріс на 0,08%. Позитивного сентименту українського ринку акцій в першій половині дня додали новини зі світових бірж, вважає трейдер. Вона нагадала, що напередодні країни Євросоюзу пообіцяли підтримати уряд Греції у вирішенні боргових проблем. Незважаючи на відсутність деталізації заходів із підтримки Греції, провідні європейські індекси сьогодні відкрилися помірним ростом, повідомила І.Барабанова.

Як зазначила трейдер, у другій половині дня очікується вихід статистичних даних в Америці: Міністерство торгівлі США оприлюднить дані з обсягів роздрібних продажів. Також будуть опубліковані попередні показники індексу довіри споживачів США, додала вона.