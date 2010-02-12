В умовах нинішньої ситуації зміни влади в Україні, очевидно, що план приватизації на 2010 рік буде переглянуто.

Про це повідомив у коментарі агентству УНІАН економіст компанії Astrum Investment Management Олексій Блінов.

"Оскільки очікуваний нами розмір бюджетного дефіциту становить 6% ВВП, є велика вірогідність, що уряд у 2010 році активніше займатиметься приватизацією", – сказав він. Зокрема, за словами О.Блінова, можна очікувати повторної приватизації Одеського припортового заводу після конкурсу, що провалився восени 2009 року.

"Загалом ми очікуємо, що надходження від приватизації в цьому році становитимуть 12 млрд. грн.", – зазначив він.

Як повідомляв УНІАН, Фонд державного майна України своїм наказом від 5 січня цього року затвердив щомісячний пооб’єктний план-графік виставлення на продаж державних пакетів акцій на 2010 рік. Відповідно до цього графіка, у березні ц.р. на приватизацію планується виставити 76% держпакету акцій ВАТ "Холдингова компанія "Луганськтепловоз".