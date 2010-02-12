Коломойський продав останні 2,88% акцій Ferrexpo

Компанія Ralkon Commercial Limited, що належить українському бізнесмену Ігорю Коломойському, 8 лютого 2010 року продала 2,88% (17 млн. штук) акцій компанії Ferrexpo.

Про це повідомляється у повідомленні Ferrexpo, розміщеному на сайті компанії.

Згідно з повідомленням, після продажу частка акцій Ferrexpo, якими володіє Ralkon Commercial Limited, скоротилася до 0%.

Водночас у повідомленні Ferrexpo уточнюється, що між компанією Ralkon Commercial Limited і ще одним акціонером Ferrexpo – компанією Fayver Properties Inc, якій належить 3,43% (20 млн. 224 тис. 126 штук) акцій Ferrexpo, існує угода про спільне використання права голосування акціями Ferrexpo.

Компанія Fayver Properties Inc. належить бізнес-партнеру І.Коломойського Геннадію Боголюбову. Таким чином, І.Коломойський зберігає непрямий контроль над 3,43% акцій Ferrexpo.

Як повідомлялося у ЗМІ, в березні 2009 року Fayver Properties Inc і Ralkon Commercial Limited сконцентрували у спільному управлінні понад 10% акцій Ferrexpo.

Довідка УНІАН. Ferrexpo є сировинною групою зі штаб-квартирою в Швейцарії та активами в Україні (Полтавський ГЗК). Основною діяльністю групи є виробництво та експорт залізорудних окатишів, що використовуються у виробництві сталі. Поточний обсяг виробництва перевищує 9 млн. тонн на рік. Більша частина продукції експортується сталеливарним підприємствам в усьому світі.

Акції Ferrexpo котируються на основному майданчику Лондонської фондової біржі під тікером FXPO.

51% акцій Ferrexpo контролює український бізнесмен Костянтин Жеваго.