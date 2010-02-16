Експерт: інвестори не поспішають купувати акції

Інвестори українського фондового ринку зараз зайняли вичікувальну позицію і не поспішають купувати.

Про це в коментарі агентству УНІАН повідомила трейдер інвестиційної компанії Phoenix Capital Ірина Барабанова.

На її думку, до вирішення ситуації з підтримкою Євросоюзом Греції, а також у зв`язку з відсутністю торгів на американських фондових майданчиках через святкування Дня Президента ралі на вітчизняному ринку акцій найближчим часом не буде.

За прогнозами трейдера, результат завтрашньої торгової сесії багато в чому визначатимуть новини зі світових майданчиків, бо очікується вихід статистичних даних із роздрібних продажів у США, а також оприлюднення остаточних підсумків зустрічі міністрів фінансів країн єврозони з приводу вирішення ситуації з борговим навантаженням Греції.

І.Барабанова повідомила, що папери індексного кошика Української біржі сьогодні торгувалися зі змішаною динамікою. Невеликий інтерес спостерігався у паперах Єнакіївського металургійного заводу (-0,29%) і Шахти «Червоноармійська-Західна №1» (+5,06%), зазначила трейдер. За її спостереженнями, кількість угод на ринку істотно зменшилася в порівнянні з попереднім тижнем.

Як повідомляв УНІАН, індекс ПФТС за підсумками торгів у понеділок, 15 лютого, підвищився на 0,66% - до 642,51 пункту. Загальний обсяг торгів склав 110 млн. 670 тис. грн. Індекс Української біржі знизився на 0,07% - до 1657,45 пункту. Загальний обсяг торгів склав 12 млн. 322 тис. грн.