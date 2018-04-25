Сигнал для Європи: у Афінах неспокійно...

Минулого тижня фондові ринки у всьому світі знаходилися під впливом панічних настроїв з приводу фінансового стану Греції і, як наслідок, падіння європейської валюти та зростання долара. На тлі таких чинників різна макростатистика і корпоративні звіти компаній майже не «спрацьовували» у плані визначення тренда фондових індексів.

Як вважає стратег компанії Astrum Investment Management Костянтин Литвин, зростання долара продовжує сьогодні визначати рух фондових ринків. За його словами, на світових фондових ринках у понеділок, 8 лютого, спостерігалася різноспрямована динаміка на тлі відсутності яких-небудь істотних макро- і корпоративних даних. У першій половині дня у понеділок на американських ринках розвивалася в цілому позитивна динаміка на тлі позитивних квартальних звітів Hasbro і CVS Caremark. Проте в другій половині дня, після того, як Європа закрилася зростанням котирувань, долар почав поволі зміцнюватися, що негативно позначилося на фондовому ринку. До закриття американських торгів долар зміцнився до 1,364 дол./євро, і розпродажі на фондовому ринку посилилися. Як підкреслив К.Литвин, через відсутність рушійних новин долар повністю визначив динаміку торгів у США. У результаті 8 лютого індекс DJIA впав на 1%, закрившись нижче психологічно важливої позначки в 10 000 пунктів, тоді як індекс S&P 500 знизився на 0,9% до 1056 пунктів. Європейські індекси закрилися зростанням котирувань: індекс DAX виріс на 0,9% - до 5484 пунктів, індекс DJ Stoxx 600 підріс на 0,6% - до 238 пунктів. Стратег вважає, що на світових фондових і сировинних ринках продовжують розвиватися негативні тенденції, і зміцнення американського долара відобразилося у цьому тренді.

Український ринок цінних паперів у понеділок закрився різноспрямовано. Індекс ПФТС за підсумками першого дня тижня виріс на 0,31% до 632,5 пункту, а індекс Української біржі впав на 0,45% до 1659 пунктів. Обсяг торгів акціями на обох майданчиках був низьким.

На український ринок цінних паперів минулого тижня продовжував впливати внутрішньополітичний чинник. Інвестори чекали офіційних результатів президентських виборів. На думку трейдера інвестиційної компанії Phoenix Capital Ірини Барабанової, гравці українського ринку акцій продовжували поводитися абсолютно пасивно – під впливом невизначеності, пов`язаної з підбиттям підсумків виборів Президента. Вона відзначила, що «такі настрої зберігалися, навіть не зважаючи на те, що голоси вже були практично підраховані і прозвучали ряд заяв від БЮТ, що результати виборів оскаржуватимуться в суді». Ці повідомлення не мали негативного впливу на ринок, проте й оптимізму не додали, підкреслила трейдер.

Індекс ПФТС за підсумками торгів у вівторок, 9 лютого, підвищився на 0,86% – до 637,93 пункту. Загальний обсяг торгів склав 217 млн. 321 тис. грн. Індекс Української біржі виріс на 1,32% – до 1673,78 пункту. Загальний обсяг торгів склав 26 млн. 448 тис. грн.

Чутки про анонсовані активні дії Європейського Союзу з допомоги для Греції дещо зняли напругу на біржах. Як повідомив аналітик компанії Astrum Investment Management Денис Бєлов, фондові ринки у всьому світі показали певне пожвавлення у вівторок, 9 лютого, на тлі послаблення неспокою з приводу фінансової ситуації у Греції. Він відзначив, що «президент Європейського центробанку залишив конференцію в Австралії на день раніше, і ринок прийняв цей крок як знак майбутніх хороших новин для Греції, можливо, підготовки скоординованої програми допомоги з боку ЄС». У результаті CDS спреди Греції і Португалії впали, а євро виросло, викликавши підйом сировинних і фондових ринків. У вівторок позитивні настрої з глобальних бірж перекинулися на українські, які закрилися ростом.

У середу, 10 лютого, світові фондові ринки закрилися різноспрямовано за підсумками волатильних торгів. За словами К.Литвина, «у середу американські індекси закрилися в мінусі, європейські в плюсі, а нафта при цьому продовжила дорожчати». Ринок, з одного боку, підтримала новина, що Німеччина може допомогти Греції, надавши гарантії на її суверенний борг. Ця новина стала каталізатором зміцнення євро, що сприятливо позначилося на котируваннях нафти. З іншого боку, ринок стривожили заяви ФРС про можливе підняття процентних ставок незабаром. На цій новині на американському ринку почалися розпродажі відразу після відкриття. Проте вихід інформації про дефіцит торгового балансу США в грудні, який виявився гіршим за очікування, привів до розпродажів долара в середу, що змінило хід торгів, і ринки попрямували вгору.

Українські фондові індекси в середу, 10 лютого, знову показали змішані результати на тлі бічного тренду на європейських біржах. Д.Бєлов вважає, що «ціни українських акцій не змогли врахувати розпродаж на світових ринках, які почалися за 5-10 хвилин до закриття торгів у Києві». На думку аналітика, несподівані коментарі Бена Бернанке про те, що ФРС може підняти ставку за федеральними фондами в найближчому майбутньому, стривожили ринки.

Індекс ПФТС за підсумками торгів середи підвищився на 0,34% – до 640,08 пункту. Загальний обсяг торгів склав 17 млн. 829 тис. грн. Індекс Української біржі знизився на 0,46% – до 1666,01 пункту. Загальний обсяг торгів склав 27 млн. 251 тис. грн.

У четвер, 11 лютого, українські фондові індекси скорегувалися відповідно до європейських ринків. Як повідомив в коментарі агентству УНІАН начальник департаменту аналітики компанії Astrum Investment Management Юрій Белінський, цього дня торги в Європі почалися на позитивній ноті завдяки хорошим макроданим з Австралії і азіатським ринкам, які демонстрували ріст. Крім того, лідери ЄС дійшли згоди щодо виділення фінансової допомоги для Греції. Але пізніше вийшла позитивна статистика по ринку праці США, яка підняла долар на побоюваннях з приводу того, що ФРС незабаром почне піднімати ставки. Зростання долара спричинило знижувальний тиск на акції, нафту і золото.

Індекс ПФТС за підсумками торгів у четвер знизився на 0,46% – до 637,13 пункту. Загальний обсяг торгів склав 277 млн. 959,9 тис. грн. Індекс Української біржі впав на 0,93% – до 1650,47 пункту. Загальний обсяг торгів склав 28 млн. грн.

Старший аналітик компанії Phoenix Capital Андрій Нестерук підкреслив, що торгова активність на українському ринку акцій у п`ятницю, 12 лютого, була вища, ніж у попередні \кілька днів, проте стійкої динаміки все ж таки не спостерігалося. На його думку, «це багато в чому пов`язано з невизначеністю щодо програми допомоги Євросоюзу Греції, а також політичною нестабільністю в Україні». За підсумками дня індекс УБ піднявся на 0,50%, а індекс ПФТС - на 0,18%.

У свою чергу, Д.Бєлов відзначив, що український фондовий ринок у п`ятницю показав добрі результати на значних обсягах торгів, не перейнявши тенденції ринків Європи і США. Імовірно, вважає він, «брокери не продавали акції, оскільки не вірять у тривалість корекції на західних ринках». За словами аналітика, європейські і американські ринки падали у п`ятницю під впливом негативної макростатистики. Зокрема, ВВП Євросоюзу в четвертому кварталі 2009 року виріс всього на 0,1% проти очікуваних 0,4%, а ВВП Німеччини не виріс зовсім. На додаток до цього промислове виробництво в ЄС в грудні знизилося на 1,7%, тоді як ринок чекав зростання на 0,2%.

Індекс ПФТС за підсумками торгів в 12 лютого підвищився на 0,18% – до 638,30 пункту. Загальний обсяг торгів склав 145 млн. грн. Індекс Української біржі виріс на 0,50% – до 1658,68 пункту. Загальний обсяг торгів склав 32 млн. 858 тис. грн.

Цього тижня напрямок руху світових фондових ринків, у тому числі, й українського, як і раніше, визначатиме курс долара до євро, а також макростатистика. Як вважає начальник відділу арбітражних операцій «Брокбізнесбанку» Владислав Стельмах, серед найбільш значущих подій торгового тижня можна відзначити такі: дані про ВВП Японії за четвертий квартал 2009 року; Банк Англії і Федеральний Комітет з відкритих ринків опублікують протоколи з останніх засідань Монетарних Комітетів, а Національне Бюро Статистики Великобританії озвучить дані з рівня зайнятості у січні; Банк Японії озвучить ухвалене рішення за процентними ставками.

Експерти все ж не падають духом і позитивно оцінюють як поточний стан українського ринку цінних паперів, так і його подальші перспективи. Як повідомив під час зустрічі з інвесторами в Американській торговій палаті управляючий директор Dragon Capital Томаш Фіала, в Україну починають повертатися іноземні інвестори. За його словами, в останні чотири місяці велика частина грошей на український фондовий ринок надходить від іноземних інвесторів. Т.Фіала відзначив, що сьогодні попит на українські цінні папери перевищує пропозицію. «Акції 20 найбільших українських компаній в доларовому еквіваленті з січня 2008 року по березень 2009 року впали на 92%. Але разом з тим, з березня 2009 року по сьогоднішній день акції піднялися у чотири рази», - сказав він. У той же час, управляючий директор Dragon Capital, додав, що хоча українська економіка відштовхнулася від дна, але у порівнянні з піком, який припав на січень 2008 року, вона знаходиться ще дуже низько.

Проблеми світової економіки ще дуже далекі від остаточного вирішення. Більше того, з`являються нові, досить несподівані питання, які вимагають негайної відповіді. Здатність світової спільноти адекватно реагувати на такі виклики і найближчим часом визначатиме подальший напрямок розвитку фондових ринків.

Володимир Оранський (УНІАН)