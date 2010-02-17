Трейдер: в українських паперах учора спостерігалося невелике ралі

На західних ринках у ході вчорашніх торгів спостерігалося невелике ралі в паперах українських емітентів.

Таку думку висловила в коментарі агентству УНІАН трейдер інвестиційної компанії Phoenix Capital Ірина Барабанова.

За її інформацією, на закордонних біржах українські акції у вівторок, 16 лютого, торгувалися в зеленій зоні. Трейдер повідомила, що й далі зростали папери Ferrexpo (10%) на новинах про продаж Ігорем Коломойським останнього пакета акцій компанії.

Як зазначила І.Барабанова, папери нафтогазового сектору вчора показували позитивну динаміку. Так, акції Cadogan Petroleum протягом дня піднімалися до 13%, однак закрилися зростанням на 6,7%, повідомила трейдер. При цьому папери Regal Petroleum за день піднялися на невеликих обсягах на 2,95%.

За словами трейдера, інтерес клієнтів у вівторок спостерігався в паперах компанії «XXI століття», і на незначних обсягах торгів вони підросли на 6,78%. І.Барабанова повідомила, що акції агросектору також демонстрували зростання. Так, «Астарта» піднялася на 1,05%, а «Кернел» на хороших обсягах (5 млн. доларів) виріс на 1,08%, зазначила трейдер. Невелика активність також спостерігалася в паперах МХП, додала вона.