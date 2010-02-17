Експерт: українські фондові індекси значно виросли

Українські фондові індекси у вівторок значно виросли, знову рухаючись відповідно до динаміки на європейських ринках.

Про це повідомив у коментарі УНІАН начальник департаменту аналітики компанії Astrum Investment Management Юрій БЕЛІНСЬКИЙ.

За його словами, європейські майданчики вчора виросли в середньому на 1% до кінця торгів у Києві, на фоні відскоку цін на сировинні товари, а також хороших макроновин із Європи та США. Аналітик зазначив, що індекс економічних настроїв у Німеччині виріс до 45,1 у лютому, вище очікувань ринку у 42 пункти. Виробничий індекс у Нью-Йорку зареєстрував зростання до 24,9 пункту, що випередило очікування в 17 пунктів, додав він.

Як підкреслив Ю.БЕЛІНСЬКИЙ, українські майданчики випередили європейські у вівторок. Індекс УБ виріс на 2,1% до 1692 пунктів, індекс ПФТС - на 2,3% до 657 пунктів, повідомив аналітик. За його інформацією, активність на УБ була сильною, і обсяг торгів склав 43 млн. грн., що вказує на оптимістичні настрої інвесторів і спекулянтів. Усі блакитні фішки на УБ виросли, а впав тільки банк «Форум» - на 0,4% до 8,27 грн., що можна пояснити корекцією після різкого зростання в понеділок, зазначив Ю.БЕЛІНСЬКИЙ. На ПФТС обсяг торгів акціями вчора склав 11,9 млн. грн., сказав він.