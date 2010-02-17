Трейдер: фондовий ринок сьогодні торгується в зеленій зоні

Український фондовий ринок, слідом за американськими та європейськими майданчиками, сьогодні торгується в зеленій зоні.

Про це повідомила в комменттаріі агентству УНІАН трейдер інвестиційної компанії Phoenix Capital Ірина Барабанова.

За її словами, «на світових фондових ринках сьогодні переважають оптимістичні настрої, які підігріті новинами про зниження побоювань щодо фінансових проблем Греції, а також виходом позитивних статистичних даних із корпоративної звітності». Як зазначила, І.Барабанова, на цих новинах індекс УБ додав 2,64%, а індекс ПФТС також піднявся - на 1,77% (станом на 12:00). Обсяг торгів на УБ на вказаний момент склав 19 млн. грн., повідомила трейдер. За її інформацією, найбільший обсяг проходив з паперами металургійного сектору: Авдіївського коксохіму (+0,65%), «Aзовсталі» (+0,94%), Алчевського меткомбінату (0,05%).

Як підкреслила І.Барабанова, «сьогодні у другій половині дня будуть оприлюднені дані про темпи будівництва та промислового виробництва у США, прогнози по яких також обнадіюють учасників ринку».