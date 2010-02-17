Трейдер: український фондовий ринок рухався разом зі світовими біржами

Український фондовий ринок сьогодні слідував динаміці американських і європейських бірж, у результаті закрившись у зеленій зоні.

Про це повідомила в коментарі агентству УНІАН трейдер інвестиційної компанії Phoenix Capital Ірина Барабанова.

На її думку, оптимізму українського ринку цінних паперів додали зниження побоювань щодо фінансових проблем Греції і вихід позитивної статистики в США. Сьогодні були оприлюднені дані з кількості новобудов у США, які перевищили прогнози аналітиків і вийшли кращими, ніж очікувалося, підкреслила І.Барабанова.

Трейдер зазначила, що сьогодні активність на вітчизняних площадках була достатньо високою. На ринку з`явилися кілька великих покупців, повідомила І.Барабанова. За її інформацією, попит продовжує спостерігався в паперах енергогенеруючих компаній: «Центренерго» (+5,46%) і «Західенерго» (+5,68%).

Як повідомляв УНІАН, індекс ПФТС за підсумками торгів у середу, 17 лютого, підвищився на 2,80% - до 675,34 пункту. Загальний обсяг торгів склав 82 млн. 832 тис. грн.

Індекс Української біржі виріс на 1,69% - до 1721,06 пункту. Загальний обсяг торгів склав 63 млн. 855 тис. грн.