Трейдер: сьогодні український ринок акцій відкрився зниженням

Сьогодні український ринок акцій відкрився зниженням разом із європейськими майданчиками, що також торгуються в червоній зоні.

Про це повідомила в коментарі агентству УНІАН трейдер інвестиційної компанії Phoenix Capital Ірина Барабанова.

За її словами, причиною для зниження стали негативні новини з американських торгових майданчиків. Напередодні були опубліковані протоколи засідання ФРС, які свідчать про те, що деякі чиновники підтримують згортання заходів із підтримки американської економіки, зазначила трейдер.

Як підкреслила І.Барабанова, на цих новинах індекс УБ відкрився зниженням, однак до 12:00 показав невпевнений ріст на 0,01%. Індекс ПФТС при цьому просів на 0,52%. Папери індексного кошика торгуються в червоній зоні. Обсяг торгів - 11 млн. грн.

За інформацією трейдера, сьогодні в другій половині дня очікується вихід даних стосовно рівня безробіття в США, а також ряду макроекономічних показників.