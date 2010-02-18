Експерт: український фондовий ринок перебуває в хорошій формі

Український фондовий ринок перебуває в хорошій формі і реагує на фундаментальні показники компаній.

Таку точку зору висловив у коментарі агентству УНІАН голова департаменту аналітики компанії Astrum Investment Management Юрій БЕЛІНСЬКИЙ.

Зокрема, підкреслив він, «учора українські акції провели другий чудовий день поспіль: вони знову імпортували оптимізм із глобальних ринків». Аналітик зазначив, що європейські індекси в середу продовжили зростання на підйомі цін сировини.

За словами Ю.БЕЛІНСЬКОГО, всі українські блакитні фішки вчора виросли, за винятком «Мотор Січі» (-0,9%), Сумського НВО ім. Фрунзе (-0,4%) і концерну «Стирол» (-0,3%). Він повідомив, що передовиками дня стали всі чотири теплових генератора: «Центренерго», «Дніпроенерго», «Донбасенерго» і «Західенерго», які піднялися на 4,8%-6,3% на кращих, ніж очікувалося, результатах четвертого кварталу 2009 року.

Аналітик вважає, що ще одним доказом доброго стану фондового ринку є торгівельний обсяг акцій. Так, на УБ він підскочив у середу на 49% до «надвисоких» 64 млн. грн., а на ПФТС склав 14 млн. грн., зазначив Ю.БЕЛІНСЬКИЙ.

Як повідомляв УНІАН, індекс ПФТС за підсумками торгів у середу, 17 лютого, підвищився на 2,80% - до 675,34 пункту. Індекс Української біржі виріс на 1,69% - до 1721,06 пункту.