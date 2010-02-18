Трейдер: на фондові ринки повернулися негативні настрої

Негативні настрої на українському ринку акцій протягом сьогоднішніх торгів були підігріті новинами зі світових бірж.

Таку точку зору висловила в коментарі агентству УНІАН трейдер інвестиційної компанії Phoenix Capital Ірина Барабанова.

На її думку, «оптимізм, який в останні кілька днів переважав на європейських фондових майданчиках, сьогодні трохи згас». Заяви політичних лідерів єврозони свідчать про подальшу невирішеність ситуації з борговим навантаженням Греції, вважає трейдер. Вона впевнена, що відсутність конкретного плану заходів підтримки уряду Греції Євросоюзом додало негативного сентименту фондовим майданчикам.

Як вважає І. Барабанова, негативу учасникам ринку сьогодні додали й незадовільні статистичні дані з безробіття в США, що вийшли в другій половині дня. Крім того, нагадала трейдер, ще напередодні в США були опубліковані протоколи засідання ФРС, які свідчать про те, що деякі чиновники виступають за згортання заходів із підтримки американської економіки.

Як повідомляв УНІАН, індекс ПФТС за підсумками торгів у четвер, 18 лютого, знизився на 0,03% - до 675,15 пункту. Загальний обсяг торгів склав 226 млн. 932 тис. грн.

Індекс Української біржі підвищився на 0,21% - до 1724,73 пункту. Загальний обсяг торгів склав 34 млн. 727 тис. грн.