Трейдер: український ринок акцій демонструє невпевненість

Негативні новини зі світових бірж додали невпевненості учасникам українського фондового ринку, і сьогодні торги проходять зі змішаною динамікою.

Таку думку висловила в коментарі УНІАН трейдер інвестиційної компанії Phoenix Capital Ірина Барабанова.

Вона зазначила, що напередодні Федеральна резервна система США підняла дисконтну ставку на 0,25 процентного пункту. Це свідчить про ймовірне скороченням заходів підтримки американської економіки урядом у зв`язку з поліпшенням виробничих показників у США.

За словами трейдера, фондові ринки відреагували на цю новину негативно. Зокрема, європейські біржі за підсумками вчорашньої сесії закрилися в невеликому мінусі.

Як повідомила І.Барабанова, українські фондові індекси сьогодні також торгуються в червоній зоні. Станом на 12:00 індекс УБ зменшився на 0,29%, а індекс ПФТС знизився 0,39%. Папери індексного кошика на даний час торгуються різноспрямовано.

За інформацією трейдера, сьогодні в другій половині дня учасники ринків цінних паперів чекають виходу статистики про динаміку споживчих цін у США.