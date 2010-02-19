Договір із Мінфіном про участь у розміщенні ОВДП уклали 8 банків

З 11 відібраних первинних ділерів на ринку державних облігацій відповідний договір про співпрацю з Міністерством фінансів України на сьогодні уклали 8 банків.

Про це йдеться у телеграмі Національного банку України, текст якої має у своєму розпорядженні УНІАН.

Так, на сьогодні мають виняткове право участі у розміщенні облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) «Райффайзен Банк Аваль», «ІНГ Банк Україна», Ощадбанк України, Ерсте Банк, Укргазбанк, Укрсиббанк, Унікредит Банк, ОТП Банк.

За інформацією НБУ, список первинних ділерів уточнюватиметься.

Як повідомляв раніше Мінфін, серед відібраних як первинні ділери, окрім зазначених, також є «Родовід Банк», банк «Київ», банк «Київська Русь».

З 19 лютого п.р., згідно з постановою Нацбанку № 13 від 15 січня 2010 року, у первинних аукціонах з розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) зможуть брати участь тільки первинні ділери.

Як повідомляв УНІАН, до Державного бюджету України протягом січня 2010 року за наслідками розміщення на первинних аукціонах ОВДП надійшли кошти на загальну суму 1 млрд. 166,82 млн. грн. Середньозважена прибутковість ОВДП становила 22,32% річних.

Погашення і виплата доходу за ОВДП здійснювалися своєчасно і в повному обсязі, який за січень становив 389,31 млн. грн., зокрема основний борг – 141,45 млн. грн., сплата доходу – 247,86 млн. грн.

Національний банк України у січні цього року здійснив операції з викупу у банків облігацій внутрішньої державної позики на загальну суму 6,32 млрд. грн. (за номінальною вартістю).