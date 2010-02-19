Phoenix Capital: українські акції показали позитивну динаміку

На західних ринках українські папери в ході сьогоднішніх торгів демонстрували в цілому позитивну динаміку.

Про це повідомив у коментарі агентству УНІАН старший аналітик інвестиційної компанії Phoenix Capital Андрій НЕСТЕРУК.

За його інформацією, продовжуючи відігравати новину про майбутнє поглинання свого конкурента Allseeds, папери «Кернел» на значних обсягах торгів додали 3,9%. Акції «Астарти» при цьому практично не змінилися в ціні.

Як повідомив аналітик, папери Cadogan Petroleum упали на 6,3%, повернувшись на рівень цін до оголошення про продовження ліцензії на Бітлянське нафтогазове родовище. Regal Petroleum додав 2,2%, JKX знизився на 1,8%. Акції Ferrexpo залишилися на рівні вчорашнього закриття.

А.НЕСТЕРУК зазначив, що папери компанії «XXI століття» сьогодні продовжили своє зростання та додали в ціні 4,3%. З МХП пройшла одна угода на 3% нижче рівня ринку, проте незабаром котирування відіграли незначне падіння й закрилися на рівні вчорашнього дня.