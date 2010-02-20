Експерт: поточний тиждень був позитивним для українських акцій

Поточний тиждень був позитивним для українських акцій.

Таку думку висловив у коментарі агентству УНІАН аналітик компанії Astrum Investment Management Денис БЄЛОВ.

Він повідомив, що за підсумками тижня індекс Української біржі додав 4,6%, а індекс ПФТС виріс на 5,7%.

За словами аналітика, у п`ятницю, 19 лютого, негативний новинний фон зі світових ринків вплинув на українські акції. Індекс УБ відкрився з гепом вниз, але зміг відновитися протягом дня на позитивній динаміці європейських торгових майданчиків. Індекс УБ виріс на 0,7% до 1736 пунктів, а індекс ПФТС практично не змінився, закрившись на позначці 675 пунктів.

Як зазначив Д.БЄЛОВ, у п`ятницю обсяг торгів на УБ склав 35,5 млн. грн. Сумське НВО ім. Фрунзе стало лідером зростання, додавши 4% і закрившись на позначці 70,7 грн. за акцію. Банк «Форум» виявився лідером падіння, втративши 1,44% і закрившись на позначці 8,23 грн. за акцію.