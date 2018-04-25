Сильний долар панує на невпевнених фондових ринках

У лютому цього року склалася досить незвична для світових фондових ринків ситуація. На відміну від попередніх років, провідну роль у визначенні їхнього руху відіграє валютний ринок. Це дивно, зважаючи на те, що лютий – місяць, коли традиційно виходить багато корпоративних і макроекономічних звітів за останній квартал попереднього року. При цьому звіти світових гігантів, останнім часом надзвичайно позитивні, здатні впливати на фондові індекси тільки у дуже короткостроковій перспективі – не більше одного-двох днів. Особливо це дивує з огляду на те, що економічна криза ще не закінчилася, і хороші результати діяльності компаній повинні тільки надихати інвесторів.

Що ж стосується макроекономічних даних, то їхній вплив на ринки цінних паперів останнім часом можна охарактеризувати як «нульовий». Це аж ніяк не значить, що така інформація не визначає тренд фондових індексів – інвестори дуже пильно стежать за станом економіки. Просто макроекономічні дані зараз настільки суперечливі, що можна говорити про певний баланс між ними. Тобто кількість позитивної інформації врівноважується такою ж кількістю негативу, що й дає «нуль» у результаті.

До виникнення описаної вище ситуації призвів ланцюжок взаємозалежних факторів. Зокрема, наприкінці минулого та на початку нинішнього на фондових ринках панували занадто оптимістичні настрої щодо світової економіки. Звучали навіть заяви про закінчення глобальної кризи. Однак багато даних щодо економіки США, Європи та Азії змусили інвесторів засумніватися в обґрунтованості свого оптимізму.

Навіть більше, експерти заговорили про нову хвилю кризи в Європі, і підстави для таких прогнозів виявилися серйозними. Щоб не бути багатослівними, пропустимо наведення інформації про економіку низки країн і відзначимо лише головне. Проблеми у Європі, а особливо в Греції, вже призвели до досить-таки тривалого падіння євро та зміцнення долара. Така несподівана (згадаймо співвідношення цих валют торік) тенденція чинила знижувальний тиск на ринки цінних паперів. Зростання долара при цьому стало головним фактором визначення руху фондових індексів. Євро падає, долар росте, а макроекономічні та корпоративні звіти відійшли на другий план...

Стратег компанії Astrum Investment Management Костянтин Литвин так охарактеризував нинішню ситуацію: «Долар зараз є ключовим чинником у формуванні динаміки на світових фондових ринках. На даний момент усі погляди спрямовані на євро та проблеми у Європейському Союзі. 11 лютого було ухвалене рішення про надання допомоги Греції країнами ЄС, але деталі так і не оголосили. Надання допомоги Греції у вирішенні її бюджетних проблем стане прецедентом для подальшого звернення Португалії та Іспанії за допомогою до ЄС».

При цьому євро наразі не досяг дна, і потенціал його падіння щодо долара не вичерпаний. Одним із факторів зростання американської валюти тепер є ще й поведінка гравців валютного та фондового ринків. За словами К.Литвина, оскільки відсоткові ставки ФРС США близькі до нуля, а в більшості інших країн ставки вищі, популярність здобула стратегія carry trade – заробляння грошей на різниці у дохідностях США і країн, що розвиваються. Суть цієї стратегії полягає у позичанні американських доларів під відсотки, близькі до нуля, і вкладанні капіталу у дохідніші ризикові активи, більшість яких перебуває в країнах, що розвиваються, таких як Китай і Росія. Це призвело до припливу капіталу на ринки, що розвиваються, які є більш ризиковими самі по собі.

Однак, підкреслив К.Литвин, така стратегія чудово працює в умовах, коли світові ризики знижуються, долар слабшає, і інвестори заробляють на різниці у дохідностях з «багаторазовим плечем». Проблеми ж виникають, коли починають зростати ризики, що стає каталізатором продажу ризикових активів на ринках, що розвиваються, і закриття коротких позицій по долару. Наслідком цього стає відтік капіталу з країн, що розвиваються, і зміцнення долара, додав він.

Відзначмо також, що привабливим інструментом для інвестування і захисту активів від ризиків є золото. Цей метал уже тривалий час демонструє впевнене зростання. Однак і на ринку банківських металів долар найближчим часом може виявитися «переможцем». Як наголосив перший заступник голови правління «Брокбізнесбанку» Володимир Скидан, чимало інвесторів уже замислюються над тим, що гряде друга хвиля кризи, і американська валюта впевнено зміцнюється на ринку. Цьому сприяє значне падіння європейської валюти, і, можливо, це ще більше спонукає інвесторів перекладати свої активи у вигідніший на даний момент фінансовий інструмент – долар.

В.Скідан повідомив, що ціна на золото на початку минулого тижня була на рівні 1097 доларів за тройську унцію й підвищилася до 1120 доларів. При цьому в п`ятницю, 19 лютого, вона знову впала – до рівня 1103 долари. Наприкінці тижня відбулося зміцнення долара, після того як ФРС США вперше за три роки підвищила відсоткову ставку на 0,25 пункта. Це підвищило інтерес багатьох інвесторів до доларових активів. Зниженню ціни на золото сприяла також заява Міжнародного валютного фонду про продаж 191,3 тонни золота на відкритому ринку. На думку експерта, поки долар США втримує лідерські позиції й становить інтерес для інвесторів, ціна на золото буде дуже сильно коливатися на ринку, незважаючи на обіцянку МВФ продати певний обсяг цього металу. Щоб не допустити обвалу ринку, МВФ буде проводити реалізацію золота поступово.

Як бачимо, долар наразі почувається досить упевнено, що визначає тренд не тільки на фондовому ринку. Але чи надовго вистачить такої впевненості, адже становище американської економіки також далеко не бездоганне?

Як відзначають аналітики Erste Group, від початку лютого долар утримує свої високі позиції стосовно євро. Однак підвищення курсу долара США дещо надмірне. Незважаючи на негативний вплив на єврозону ситуації в Греції, зниження курсу євро до його нинішнього рівня невиправдане. Безперечно, сильний зсув у співвідношенні євро-долар, що спостерігався ще з початку грудня, був несподіваним, однак такі тенденції тільки послаблять, але не зможуть запобігти зниженню курсу долара з огляду на, що проблеми США з бюджетом нікуди не поділися, а лише тимчасово були перенесені на другий план у зв`язку з подіями в Греції.

Беручи до уваги те, що бюджет США на 2010 рік передбачає дефіцит у розмірі 10,6% ВВП у порівнянні з 9,9% у 2009 році, аналітики Erste Group прогнозують зниження курсу долара, однак не таке значне, як передбачалося раніше. У короткостроковій перспективі збереження тенденції до зниження курсу євро буде залежати від багатьох факторів, зокрема й від вирішення економічних проблем у Греції.

Але повернімося безпосередньо до ринків цінних паперів. Відзначимо, що все-таки не тільки курс долара і євро впливає на тренд фондових індексів. Макро- і корпоративні дані також визначають їхній рух, навіть попри ослаблення їхнього впливу під тиском обставин, що склалися. Бо ж якими б не були обставини, а саме макро- і корпоративна інформація є індикатором реального стану економіки, що й визначає тенденції розвитку фондових ринків у довгостроковій перспективі.

Під впливом даних стосовно економіки, які нерідко надихають інвесторів, ринки акцій здатні демонструвати зростання. Додають оптимізму на світових фондових майданчиках і звіти глобальних компаній, усі як один позитивні останнім часом. Проте волатильність ринків підсилюється, а їхнє зростання виявляється нетривалим і постійно чергується з падінням. А причина цього – той-таки долар...

Як вважає К.Литвин, стримане зростання фондового ринку пояснюється тим, що євро після нетривалого відскоку продовжив зниження, і на цьому тлі зміцнення долара чинить тиск на нафту та акції. Корпоративна звітність за четвертий квартал 2009 року показує чудові фінансові результати загалом по ринку. Але водночас від подальшого зростання біржі втримуються зміцненням долара і зростанням CDS на суверени країн ЄС і США.

Стратег прогнозує подальше зміцнення долара у місячній перспективі й, можливо, досягнення позначки USD/EUR 1,3. Це буде охолоджувати фондові та сировинні ринки й може стати причиною корекції S&P 500 до 1000 пунктів. Такий рівень повинен стати вигідною точкою входу в ринок, вважає К.Литвин.

Проблеми у Європі, які стали причиною падіння євро та зміцнення долара, ще далекі від вирішення. Євросоюз обіцяв допомогти Греції, але не пояснив як. На цьому тлі перспективи основних світових валют залишаються невиразними. Погляди експертів на подальші взаємовідносини пари євро-долар, як бачимо з вищесказаного, також розходяться.

Своєю чергою, директор аналітичного департаменту інвестиційної групи «Сократ» Сергій Невмержицький висловив доволі позитивний для Європи прогноз. На його думку, нинішнє зміцнення американської валюти більше пов`язане з економічними проблемами в ЄС, але у другій половині 2010 року євро відвоює втрачені позиції. Експерт наголосив, що економічне відновлення у Європі традиційно відбувається пізніше. Європа більшою мірою, ніж США, залежить від умов світової торгівлі й має додаткові проблеми, пов`язані з борговим навантаженням нових країн – членів ЄС.

С.Невмержицький також повідомив, що іноземні інвестори, які працюють на українському ринку цінних паперів, дивляться на курс гривня-долар. Зміна цього курсу в межах 2-3% ніяк не впливає на вітчизняний фондовий ринок, який має вищу волатильність. За прогнозами експерта, курс гривні у 2010 році буде коливатися у межах 8,0-8,1 грн. за дол., оскільки статистика щодо платіжного балансу України наразі не дає підстав говорити про фундаментальні фактори зміцнення національної валюти.

Ми змушені уже вкотре констатувати, що ситуація на фондових ринках туманна. Причому непевність з часом тільки збільшується. Деякі проблеми у світовій економіці (зокрема, негативні результати діяльності корпорацій) вирішуються, але з`являються нові. І найголовніше – те, чого не знає ніхто: глобальна криза наближається до завершення чи знову набирає обертів?

Ігор Галичак (УНІАН)