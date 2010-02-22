Трейдер: український фондовий ринок відкрився на позитивній ноті

Український фондовий ринок сьогодні відкрився на позитивній ноті.

Про це в коментарі агентству УНІАН повідомила трейдер інвестиційної компанії Phoenix Capital Ірина Барабанова.

За її словами, зростання показали практично всі ліквідні папери. На позитивних новинах про отримання «Укрнафтою» прибутку в 2009 році, її папери підросли на 1,56%, причому в ході торгів відмітка доходила навіть до 5%, зафіксувавши ціну 203 грн. за акцію. Негативні новини про стан «Укртелекому» та зміну керівництва компанії спровокували здешевлення паперів компанії на 0,75%.

Як зазначила трейдер, в цілому ринок сьогодні показує помірне зростання. Трохи підросли акції енергетиків та металургів. Так, папери «Центренерго» піднялися на даний момент на 1,56%, «Райффайзен банку Аваль» - на 1,14%, «Азовсталі» - на 1,11%.

За інформацією І.Барабанової, з важливих новин сьогодні очікується виступ глави ФРС США Бена Бернанке з приводу подальшого розвитку ситуації з відсотковою ставкою.