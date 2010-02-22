Експерт: світові фондові ринки зараз налаштовані позитивно

Світові фондові ринки відреагували на підняття дисконтної ставки Федеральної резервної системи (ФРС) США в позитивному ключі.

Про це повідомив у коментарі агентству УНІАН стратег компанії Astrum Investment Management Костянтин ЛИТВИН.

За його словами, «у п`ятницю, 19 лютого, біржі перетравлювали новину про підвищення ФРС дисконтної ставки». Повідомлення про підвищення дисконтної ставки з 0,5% до 0,75% вийшло несподівано в четвер після закриття ринків. Дисконтна ставка - це відсоток, під який ФРС видає банкам екстрені кредити, вона і не впливає на вартість капіталу для споживачів і корпоративних позичальників. Облікова ж ставка, як і раніше знаходиться на рівні 0%-0,25%.

Як зазначив К. ЛИТВИН, у п`ятницю індекс DJIA злегка підріс - на 0,1% до 10402 пунктів. При цьому індекс S & P 500 виріс на 0,2% до 1109 пунктів. У Європі також спостерігалася позитивна динаміка: індекс DAX виріс на 0,7% до 5722 пунктів.

Стратег підкреслив, що глобальні ринки закрилися ростом уже четвертий день поспіль завдяки стрімкому зростанню цін на нафту, і на даний момент як S&P 500, так і нафта знаходяться в перекупленому стані. Темпи зростання уповільнилися, тому в короткостроковій перспективі цілком можлива невелика корекція.