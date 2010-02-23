Експерт: місцеві гравці домінують і зберігають оптимізм

Смуга зростання українських акцій у понеділок, 22 лютого, продовжилася.

Таку точку зору висловив у коментарі агентству УНІАН голова департаменту аналітики компанії Astrum Investment Management Юрій БЕЛІНСЬКИЙ.

За його словами, європейські індекси сьогодні виросли скромніше, ніж українські, і навіть почали падіння під закриття торгів у Києві. «Це показує, що місцеві гравці продовжують домінувати на українському фондовому ринку і зберігають оптимізм в умовах, коли відсутній сильни знижувальний тиск на закордонних біржах», - вважає аналітик.

Як зазначив Ю.БЕЛІНСЬКИЙ, торгівельна активність на вітчизняних майданчиках сьогодні була досить жвавою. Банки стали лідерами росту серед блакитних фішок, повідомив аналітик. За його словами, «Райффайзен банк Аваль» виріс за день на 5,1% до 0,314 грн., а «Укрсоцбанк» піднявся на 4,3% до 0,39 грн., відображаючи активізацію купівель із боку інвесторів. «Укртелеком» сьогодні став лідером падіння, впавши на 0,3% до 0,453 грн. на поганих новинах про платоспроможність компанії, зазначив аналітик.

Як повідомляв УНІАН, індекс ПФТС за підсумками торгів у понеділок, 22 лютого, виріс на 1,93% - до 688,03 пункту. Загальний обсяг торгів склав 43 млн. 126 тис. грн.

Індекс Української біржі підвищився на 1,65% - до 1764,80 пункту. Загальний обсяг торгів склав 40 млн. 725 тис. грн.