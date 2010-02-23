Трейдер: українські папери сьогодні показали змішану динаміку

На західних ринках українські цінні папери сьогодні демонстрували змішану динаміку.

Про це в коментарі агентству УНІАН повідомила трейдер інвестиційної компанії Phoenix Capital Ірина Барабанова.

Вона зазначила, що за акціями «Кернел» сьогодні пройшло кілька угод, і на незначних обсягах торгів вони впали на 1,5%. «Астарта» також на низьких обсягах впала - на 1,11%.

За словами трейдера, папери Cadogan Petroleum продовжили зниження й за підсумками дня впали на 1,54%. Акції Regal Petroleum також знизилися - на 2,15%, у той час як JKX додав 2,72%. Папери Ferrexpo за день знизилися на 4,08%.

І.Барабанова додала, що акції компанії «XXI століття» на низьких обсягах торгів сьогодні зафіксували зростання на 2,78%. За паперами МХП було проведено буквально кілька угод, у результаті чого вони піднялися на 3,57%.

Як повідомляв УНІАН, українські акції на вітчизняних біржах за підсумками торгів у понеділок, 22 лютого, продемонстрували зростання.

Індекс ПФТС сьогодні піднявся на 1,93% - до 688,03 пункту. Загальний обсяг торгів склав 43 млн. 126 тис. грн.

Індекс Української біржі за день підвищився на 1,65% - до 1764,80 пункту. Загальний обсяг торгів склав 40 млн. 725 тис. грн.