Трейдер: на українському ринку акцій переважають позитивні настрої

Сьогодні на українському ринку акцій переважають позитивні настрої.

Про це повідомила в коментарі агентству УНІАН трейдер інвестиційної компанії Phoenix Capital Ірина Барабанова.

За її словами, разом зі світовими майданчиками український фондовий ринок зараз показує зростання. Станом на 12:10 індекс УБ піднявся на 1,48%, а індекс ПФТС підріс на 1,28%.

Трейдер зазначила, що обсяг торгів на вказаний момент склав 25 млн грн. Всі папери індексного кошика сьогодні торгуються в плюсі. Найбільший інтерес інвесторів продовжує спостерігатися в акціях банківського сектора. Папери «Райффайзен банку Аваль» зранку піднялися на 4,59%, «Укрсоцбанк» також підріс на 4,59%.

Як повідомляв УНІАН, індекс ПФТС за підсумками торгів у понеділок, 22 лютого, виріс на 1,93% - до 688,03 пункту. Загальний обсяг торгів склав 43 млн. 126 тис. грн.

Індекс Української біржі підвищився на 1,65% - до 1764,80 пункту. Загальний обсяг торгів склав 40 млн. 725 тис. грн.