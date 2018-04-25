Фондові ринки: від печалі до радості. І навпаки...

Минулий тиждень на фондових ринках знову відзначався пильною увагою до грецького питання. Європейський Союз минулого тижня оголосив про свою готовність допомогти країні, однак конкретні заходи щодо вирішення фінансових проблем Греції так і залишилися під покровом таємниці. Така невизначеність, природно, не могла довго влаштовувати інвесторів, тому вони нарешті звернули свої погляди на макроекономічні та корпоративні новини.

На початок минулого тижня випало ще й святкуванням Дня президентів у США, у зв’язку з чим фондові майданчики країни у понеділок, 15 лютого, були закриті. Так само закриті в цей день були й більшість азіатських бірж через святкування китайського Нового року. Повноцінно в понеділок працювали лише ринки Європи.

Як повідомив стратег компанії Astrum Investment Management Костянтин Литвин, торги на європейських фондових майданчиках у понеділок, 15 лютого, проходили у спокійному руслі. Ніяких макроданих і корпоративних новин у цей день не виходило. На ринках Європи переважала бічна динаміка після стрибка на відкритті. У підсумку індекс DAX підріс на 0,19% – до 5511 пунктів, а індекс DJ Stoxx 600 – на 0,3%, до 241,9 пункта.

На такому тлі інвестори українського ринку цінних паперів просто-напросто зайняли вичікувальну позицію й ніяких значних покупок не робили. Начальник департаменту аналітики компанії Astrum Investment Management Юрій Бєлінський відзначив, що вітчизняні фондові індекси почали поточний тиждень бічним рухом з «легким натяком на зростання». Така невиразна торгівля відбувалася на тлі низької активності на європейських ринках через брак вагомих новин.

Як наслідок, індекс ПФТС за підсумками торгів у понеділок підріс на 0,66% – до 642,51 пункта. Загальний обсяг торгів становив 110 млн. 670 тис. грн. Індекс Української біржі знизився на 0,07% – до 1657,45 пункта. Загальний обсяг торгів становив 12 млн. 322 тис. грн.

У вівторок, 16 лютого, українські фондові індекси виросли відчутно, знову рухаючись відповідно до динаміки на європейських ринках. Індекс УБ зріс на 2,1% – до 1692 пунктів, індекс ПФТС – на 2,3%, до 657 пунктів. При цьому, за словами Ю.Бєлінського, європейські майданчики виросли в середньому на 1% до кінця торгів у Києві, спонукувані зниженням цін на сировинні товари, а також гарними макроновинами з Європи та США. Індекс економічних настроїв у Німеччині виріс до 45,1 у лютому, вище за очікування ринку на 42 пункти. Виробничий індекс у Нью-Йорку показав зростання до 24,9 пункта, що перевищило очікування на 17 пунктів. Як наголосив Ю.Бєлінський, українські майданчики у вівторок обігнали європейські.

Своєю чергою, К.Литвин відзначив, що на американському і європейському фондових ринках 16 лютого спостерігалася виразно позитивна динаміка на тлі зростання цін на нафту та промислові метали. Макроекономічні новини в Європі та США виявилися загалом позитивними. На корпоративному фронті у вівторок ринки порадували квартальні звіти Barclays, а також фармацевтичного гіганта Merck, які перевершили сподівання аналітиків. Низка поглинань у США також додала оптимізму ринку: Simon Properties заявив про придбання General Growth за 10 млрд. доларів.

Ближче до середини тижня туман навколо Греції почав розсіюватися. З боку Євросоюзу пролунала важлива заява, напруга на ринках дещо спала, й інвестори змогли повністю зосередитися на макроекономіці та звітах компаній.

Як наголосив К.Литвин, одним із каталізаторів ралі вівторка стало різке зміцнення євро на тлі повідомлення, що ЄС дає Греції ще місяць на розробку плану виходу з бюджетної кризи. На тлі падіння долара впевнено росли ціни на нафту та котирування всього промислового комплексу, що дало поштовх ринку загалом.

У середу, 17 лютого, українські індекси дотримувалися динаміки американських і європейських бірж. На думку трейдера інвестиційної компанії Phoenix Capital Ірини Барабанової, оптимізму українському ринку цінних паперів у цей день додали зниження побоювань щодо фінансових проблем Греції та вихід позитивної статистики у США. Зокрема, у середу були оприлюднені дані про кількість новобудов у США, які перевищили прогнози аналітиків і виявилися кращими за прогнозні. Трейдер відзначила, що 17 лютого активність на вітчизняних майданчиках була досить високою, і на ринку з`явилися кілька великих покупців.

Індекс ПФТС за підсумками торгів у середу, 17 лютого, підвищився на 2,80% – до 675,34 пункта. Загальний обсяг торгів становив 82 млн. 832 тис. грн. Індекс Української біржі виріс на 1,69% – до 1721,06 пункта. Загальний обсяг торгів становив 63 млн. 855 тис. грн.

К.Литвин повідомив, що європейські майданчики у середу показали впевнене зростання на відкритті, що також зумовило ріст S&P ф’ючерсів. Американський ринок також відкрився стрибком угору, однак всередині дня показав бічну динаміку й не зміг пробити опір на рівні 1100 пунктів по S&P 500. За підсумками торгів 17 лютого індекс S&P 500 підріс на 0,4% – до 1099 пунктів, індекс DAX додав 1% – до 5648 пунктів, а індекс DJ Stoxx 600 виріс на 1,3% – до 247 пунктів.

Як вважає стратег, стримане зростання світових ринків пояснюється тим, що євро після нетривалого відскоку продовжив зниження, і на цьому тлі долар, що зміцнюється, чинить тиск на нафту і фондові ринки. Корпоративна звітність за четвертий квартал 2009 року показує відмінні фінансові результати загалом по ринку. Але водночас від подальшого зростання біржі втримують зростання долара і зміцнення CDS на суверени країн ЄС та США.

Як бачимо, перша половина минулого тижня відзначилася позитивом на фондових ринках. Однак уже в четвер, 18 лютого, на перший план знову вийшли фінансові проблеми Греції, що повернули на біржі негативні віяння.

І.Барабанова відзначила, що оптимізм, який кілька днів переважав на європейських фондових майданчиках, у четвер трохи згас. Заяви політичних лідерів єврозони підтвердили подальшу невирішеність ситуації з борговим навантаженням Греції. Брак конкретного плану заходів щодо підтримки уряду країни Євросоюзом привнесло негативний сентимент на фондові майданчики. Негативу учасникам ринку у цей день додали й незадовільні статистичні дані щодо безробіття у США, які вийшли у другій половині дня. Крім того напередодні в США були опубліковані протоколи засідання ФРС, які свідчать про те, що деякі чиновники виступають за згортання заходів щодо підтримання американської економіки.

За підсумками торгів у четвер, 18 лютого, індекс ПФТС знизився на 0,03% – до 675,15 пункта. Загальний обсяг торгів становив 226 млн. 932 тис. грн. Індекс Української біржі підвищився на 0,21% – до 1724,73 пункта. Загальний обсяг торгів становив 34 млн. 727 тис. грн.

У п`ятницю, 19 лютого, на перший план у формуванні напрямку руху світових фондових індексів вийшов новий фактор. Як відзначив К.Литвин, після закриття американських торгів у четвер ФРС підвищила дисконтну ставку – відсоток, під який комерційні банки федерального рівня кредитуються у ФРС напряму, на 25 базисних пунктів – з 0,5% до 0,75%. Це призвело до обвалу ф’ючерсів на фондові індекси, а також нафту.

К.Литвин наголосив, що світові фондові ринки відреагували на підвищення дисконтної ставки Федеральної резервної системи США у позитивному ключі. За його словами, «у п`ятницю біржі переварювали новину про підвищення ФРС дисконтної ставки». Стратег відзначив, що глобальні ринки 19 лютого закрилися ростом уже четвертий день поспіль завдяки стрімкому зростанню цін на нафту.

Українські майданчики у п`ятницю продовжували рухатися в унісон зі світовими біржами. За словами старшого аналітика інвестиційної компанії Phoenix Capital Андрія Нестерука, через підвищення ставки ФРС США український ринок акцій у цей день відкрився в червоній зоні, однак ближче до закриття котирування почали зростати.

Своєю чергою, аналітик компанії Astrum Investment Management Денис Бєлов повідомив, що у п`ятницю негативне новинне тло зі світових ринків вплинуло на українські акції. Індекс УБ відкрився з гепом униз, але зміг відновитися протягом дня на позитивній динаміці європейських торговельних майданчиків. Індекс УБ виріс на 0,7% – до 1736 пунктів, а індекс ПФТС майже не змінився, закрившись на позначці 675 пунктів.

Д.Бєлов також звернув увагу на те, що минулий тиждень був позитивним для вітчизняних акцій. За підсумками тижня індекс Української біржі додав 4,6%, а індекс ПФТС виріс на 5,7%.

Виходячи з підсумків минулого тижня, можна відзначити, що фондові майданчики в усьому світі рухалися під впливом грецького фактору, макроекономічної та корпоративної інформації, а також під тиском валютного й сировинного ринків.

Олег Коберник (УНІАН)