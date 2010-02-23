Трейдер: інвестори знову почали виявляти інтерес до України

Пожвавлення на вітчизняному фондовому ринку, швидше за все, свідчить про зростання інтересу інвесторів до України.

Таку точку зору висловила в коментарі агентству УНІАН трейдер інвестиційної компанії Phoenix Capital Ірина Барабанова.

За її словами, на українському ринку акцій сьогодні спостерігалася досить висока активність. При цьому попитом користувалися папери як першого ешелону, так і менш ліквідні. Так, продовжилося ралі у банках. «Укрсоцбанк» та «Райффайзен банк Аваль» додали за день по 7,55% і 5,9% відповідно. Великий обсяг торгів спостерігався в акціях металургійних підприємств. Активно скуповувалися й папери енергогенеруючих компаній.

Трейдер також повідомила, що український ринок євробондів, навпаки, у вівторок перебував у затишку. Тільки суверенні папери торгувалися протягом сесії, однак до закриття ціни залишилися незмінними. Деякі інвестори фіксували прибуток за паперами «Нафтогазу», і до кінця дня в них намітився невеликий спад.

Як повідомляв УНІАН, індекс ПФТС за підсумками торгів у вівторок, 23 лютого, підвищився на 1,70% - до 699,73 пункту. Загальний обсяг торгів склав 219 млн. 303 тис. грн.

Індекс Української біржі виріс на 1,63% - до 1793,51 пункту. Загальний обсяг торгів склав 65 млн. 188 тис. грн.