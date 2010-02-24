Трейдер: упевненість інвесторів в українському фондовому ринку росте

Упевненість інвесторів в українському фондовому ринку в даний час росте.

Таку думку висловила в коментарі агентству УНІАН трейдер інвестиційної компанії Phoenix Capital Ірина БАРАБАНОВА.

Зокрема, вважає вона, про це свідчить те, що сьогодні, незважаючи на зовнішній негативний фон, особливого падіння на українських майданчиках не спостерігається.

За словами трейдера, лідером зростання на даний момент є «Укртелеком», папери якого додали 3%. Такий інтерес до дцього паперу пов`язаний із тим, що інвестори вважають за можливе швидку приватизацію компанії, вважає І.Барабанова. Вона додала, що зараз у деяких акціях, наприклад, концерну «Стирол» і Полтавського ГЗК, де спостерігалося ралі впродовж останніх декількох днів, продавці фіксують прибуток.

І.Барабанова зазначила, що з очікуваних новин сьогодні вийдуть дані про продажі нових будинків у США за січень. Крім того, відбудеться виступ глави ФРС Бена БЕРНАНКЕ і в цей же час очікується виступ Міністра фінансів США Тімоті ГЕЙТНЕРА з доповіддю про бюджет наступного року, підкреслила трейдер.

Як повідомляв УНІАН, індекс ПФТС за підсумками вчорашніх торгів підвищився на 1,70% – до 699,73 пункту. Загальний обсяг торгів склав 219 млн. 303 тис. грн.

Індекс Української біржі виріс на 1,63% – до 1793,51 пункту. Загальний обсяг торгів склав 65 млн. 188 тис. грн.