Конкурс з продажу НАУ не відбувся

Оголошений Фондом державного майна України (ФДМУ) конкурс з продажу 100% пакету акцій ВАТ "Авіакомпанія "Національні авіалінії України" (НАУ) не відбувся через відсутність заявок.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі ФДМУ.

Як повідомляв УНІАН, ФДМУ оголосив конкурс з продажу 100% пакету акцій ВАТ "Авіакомпанія "Національні авіалінії України" (НАУ) 30 грудня цього року.

Початкова вартість пакету акцій складала 19 млн. 15 тис. грн.

Довідка УНІАН. Авіакомпанія «Національні авіалінії України» заснована в 1998 році на базі Київського авіапідприємства ДАК "Авіалінії України". Основними напрямами діяльності авіакомпанії є надання послуг з перевезення пасажирів, вантажів на внутрішніх і міжнародних маршрутах, а також аерофотозйомка. З 2001 року авіакомпанія польотів не виконує. Кредиторська заборгованість авіакомпанії не дає можливості виділити кошти на відновлення парку літаків і відновити польоти.