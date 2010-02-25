Експерт: «Нафтогаз» звернеться до держбанків або НБУ за допомогою

НАК «Нафтогаз України» звернеться до державних банків або Національного банку за допомогою в здійсненні платежу за російський газ, закуплений у лютому.

Таку точку зору висловив у коментарі агентству УНІАН економіст компанії Astrum Investment Management Олексій БЛІНОВ.

На його думку, «НБУ в будь-якому випадку буде брати участь у забезпеченні транзакції за допомогою надання необхідної суми зі своїх резервів, оскільки центробанк не зацікавлений у виході «Нафтогазу» на міжбанківський ринок з великою заявкою на купівлю валюти. При цьому економіст припускає, що уряд може звернутися за допомогою до Росії, пропонуючи нову угоду «імпорт за транзит».

О.БЛІНОВ прогнозує, що в 2010 році Україна імпортує 33 млрд. кубометрів природного газу за 10,7 млрд. доларів. Для порівняння, нагадав він, у 2009 році Україна імпортувала 37,9 млрд. кубометрів загальною вартістю 8 млрд. доларів. Таким чином, фізичні обсяги імпорту скоротяться на 13%, а вартісні - зростуть на 34%, вважає економіст.

За словами О.БЛІНОВА, ця розбіжність пояснюється тим фактом, що в 2009 році середньозважена ціна імпорту газу в Україну становила 210 доларів за 1000 кубометрів, тоді як за підсумками 2010 року вона повинна підвищитися до 325 доларів. Зокрема, в першому кварталі ц.р. Україна вже платить 305 доларів за 1000 кубометрів, зазначив економіст. Він вважає, що щомісячні платежі «Газпрому» цього року будуть стало перевищувати 600 млн. доларів, а в пікові місяці - досягати 1 млрд. доларів.

Як повідомляв УНІАН, 24 лютого виконуючий обов`язки міністра фінансів України Ігор УМАНСЬКИЙ повідомив, що за газ, куплений у лютому ц.р., НАК «Нафтогаз України» заплатить «Газпрому» понад 600 млн. дол. США.

«Очікуємо, що платіж буде в еквіваленті 5,1 млрд. грн.», - сказав І.УМАНСЬКИЙ.

Довідка УНІАН. НАК «Нафтогаз України» в січні закупила 2,5 млрд. кубометрів російського газу.

Згідно з контрактом від 19 січня 2009 р., НАК "Нафтогаз України» зобов`язана щомісяця направляти ВАТ «Газпром» платежі за газ не пізніше 7 числа місяця, наступного за поставками. При першому ж неплатежі контракт між компаніями передбачає перехід на авансову систему розрахунків.

Досі Україна своєчасно і в повному обсязі розраховувалася з «Газпромом» за поставлений газ.