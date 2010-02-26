Трейдер: український ринок відкрився зростанням усіх акцій

Український фондовий ринок сьогодні відкрився невеликим зростанням практично всіх котирувань.

Про це повідомила в коментарі агентству УНІАН трейдер інвестиційної компанії Phoenix Capital Ірина Барабанова.

За її словами, «незважаючи на дуже невелику кількість угод, інтересом гравців продовжують користуватися папери підприємств металургійної галузі та суміжних із металургією галузей». Зокрема, найбільша кількість угод сьогодні пройшла в паперах Єнакіївського металургійного та Авдіївського коксохімічного заводів. Однак обсяги залишилися все ж на низькому рівні: 585 тис грн. по Єнакіївському і 704 тис грн. по Авдіївському заводу. При цьому загальний обсяг торгів на УБ сьогодні станом на 12:30 склав 6,8 млн грн.

Таку тенденцію трейдер пояснює помірно негативним тлом на світових майданчиках. У Європі в четвер торги закрилися зниженням, негативну динаміку показали більшість основних світових індексів, внаслідок чого активізація торгів сьогодні не передбачається, зазначила І.Барабанова. За її інформацією, сьогодні повинні бути опубліковані звіти банків Erste Group Bank AG і Lloyds Banking Group Plc., а також компанії Telecom Argentina.