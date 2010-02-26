ФДМУ виставив на продаж держпакет "Слов'янського керамзаводу"

Регіональне відділення Фонду державного майна України (ФДМУ) по Донецькій області оголосило конкурс з використанням відкритої пропозиції ціни за принципом аукціону з продажу 92,897% держпакету акцій ВАТ "Слов`янський керамічний завод".

Про це повідомили УНІАН в прес-службі ФДМУ.

Стартова ціна пакету становить 10 млн. 190,770 тис. грн.

Відповідно до фіксованих умов конкурсу, покупець має вжити заходи для підписання мирової угоди у справі банкрутства ВАТ "Слов`янський керамічний завод", зокрема шляхом погашення кредиторської заборгованості. Як зазначили в ФДМУ, прострочена кредиторська заборгованість ВАТ на кінець 2009 р. становила 92 млн. 241 тис. грн., з них перед держбюджетом - 21 млн. 363,5 тис. грн.

Конкурс відбудеться через 75 календарних днів після його оголошення (24 лютого).

Довідка УНІАН. ВАТ "Слов`янський керамічний завод" (Донецька обл.) на даний момент не здійснює виробничу діяльність, перебуваючи в процедурі банкрутства. Ухвалою господарського суду Донецької області від 25 грудня 2008 р. боржник визнаний банкротом, розпочато ліквідаційну процедуру.

Земельну ділянку, на якій розташовується підприємство, загальною площею 17,3 га у зв`язку з початком процедури банкрутства передано в землі запасу промисловості Слов`янської міської ради.