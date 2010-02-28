Експерт: обсяг торгів у п'ятницю був незначним

Незважаючи на деяку активізацію гравців, обсяг торгів на українському фондовому ринку в п`ятницю, 26 лютого, був незначним.

Про це сказав у коментарі агентству УНІАН старший аналітик інвестиційної компанії Phoenix Capital Андрій НЕСТЕРУК.

За його словами, тенденція, що намітилася на відкритті у п`ятницю, збереглася до кінця дня, й активних торгів протягом сесії не було. А.НЕСТЕРУК, повідомив, що акції банку «Форум» до закриття додали 3% при обсязі торгів на рівні більше 2,5 млн. грн. Швидше за все, інтерес до цих паперів виник на очікуванні зборів акціонерів банку, в ході якого може вирішитися питання про додаткову емісію, вважає аналітик.

А.НЕСТЕРУК зазначив, що у п`ятницю активно торгувалися акції «Луганськтепловоза», які закрилися підвищенням на 3,38%. За його словами, зростання цього паперу базується на новинах про можливу приватизацію підприємства.

Як повідомляв УНІАН, індекс ПФТС за підсумками торгів у п`ятницю, 26 лютого, знизився на 0,26% - до 705 пункту. Загальний обсяг торгів склав 107 млн. 170 тис. грн.

Індекс Української біржі підвищився на 0,77% - до 1797,63 пункту. Загальний обсяг торгів склав 22 млн. 929 тис. грн.