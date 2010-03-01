ПФТС виключила акції «Украгазбанку» з лістингу

Фондова біржа ПФТС прийняла рішення про виключення акцій «Украгазбанку» з лістингу.

Про це сказано в повідомленні банку, розміщеному на офіційному сайті Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

Згідно з повідомленням, делістінговано 100% простих іменних акцій у документарній формі номінальною вартістю 1 грн. Кількість акцій - 5,7 млрд. штук, зареєстровані в ДКЦПФР 29 грудня 2009 року. Підставою для делістингу є невиконання п.5.1.3 правил ПФТС - протягом 6 місяців із цінними паперами укладалося й здійснювалося менше 10 біржових контрактів. При цьому, середньомісячна вартість біржових угод із цінними паперами емітента протягом 6 місяців становила менше 250 тис. грн.

Рішення ПФТС набуло чинності з 24 лютого.

Водночас, у лістингу знаходяться забезпечені відсоткові іменні облігації «Укргазбанку» серії «D» кількістю 100 тис. штук.

Довідка УНІАН. ПАТ АБ «Укргазбанк» (Київ) створено в 1993 році й на сьогоднішній день входить до групи великих банків України.

На 1 січня 2010 року активи банку становили 12,090 млрд. грн., Кредити та заборгованість клієнтів - 9,741 млрд. грн., зобов`язання - 11,995 млрд. грн., статутний капітал - 3,8 млрд. грн., власний капітал - 95,425 млн. грн.

«Укргазбанк» у 2009 році отримав 4,4 млрд. грн. збитків проти 204 млн. грн. прибутків роком раніше.

За результатами докапіталізації «Укргазбанку» за участю держави з 16 липня 2009 року Міністерство фінансів України є власником 81,5789% акцій банку.