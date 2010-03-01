Трейдер: зараз переважають помірно оптимістичні настрої

На українському ринку акцій на даний момент переважають помірно оптимістичні настрої.

Таку думку висловила в коментарі агентству УНІАН трейдер інвестиційної компанії Phoenix Capital Ірина Барабанова.

За її інформацією, індекс УБ піднявся сьогодні станом на 12:20 на 0,58%, індекс ПФТС також додав 0,59%. Обсяг торгів продовжує бути дуже низьким - 8 млн. грн. на УБ. Всі папери індексного кошика торгуються в незначному плюсі. Деякий інтерес інвесторів зараз спостерігається в паперах Алчевського меткомбінату (+0,46%) й «Азовсталі» (+1,07%).

Трейдер зазначила, що український фондовий ринок сьогодні торгується в зеленій зоні, повторюючи динаміку торгів на європейських майданчиках. На її думку, причиною для оптимізму стали очікування Грецією отримання фінансової допомоги від країн Єврозони. Найбільші банки Німеччини розглядають можливість придбання грецьких облігацій, нагадала І.Барабанова. Однак такі відомості поки що не підтверджені офіційними заявами, підкреслила вона.

Як повідомляв УНІАН, індекс ПФТС за підсумками торгів у п`ятницю, 26 лютого, знизився на 0,26% - до 705 пункту. Загальний обсяг торгів склав 107 млн. 170 тис. грн.

Індекс Української біржі підвищився на 0,77% - до 1797,63 пункту. Загальний обсяг торгів склав 22 млн. 929 тис. грн.