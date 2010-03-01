Кабмін пропонує заборонити приватизацію “Титану України”

Кабінет міністрів України пропонує внести Державну холдингову компанію “Титан України” до переліку об`єктів, які не підлягають приватизації.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідну зміну до закону про перелік об`єктів держвласності, які не підлягають приватизації, було схвалено на сьогоднішньому засіданні Кабінету міністрів.

Про ухвалення такого рішення журналістам повідомив міністр економіки України Богдан ДАНИЛИШИН.

Відповідно до змін законопроекту, ДХК “Титан України” належить до об`єктів, які забезпечують життєдіяльність держави в цілому і тому не підлягає приватизації.

Законопроект також створює додаткові правові підстави для недопущення прийняття рішень з реорганізації чи реструктуризації підприємства без узгодження з Кабінетом міністрів.

Довідка УНІАН. На початку 2008 року прем`єр-міністр Юлія ТИМОШЕНКО доручила міністерствам і відомствам об`єднати державні активи титанової галузі з метою створення вертикально інтегрованого холдингу від видобутку сировини (Вольногірський ГМК та ІршанськИй ГЗК) до виробництва готової продукції (ДАК "Титан", "Сумихімпром" і Запорізький титаномагнієвий комбінат).