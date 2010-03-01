Із держвласності може бути незаконно вилучений ряд підприємств

До списку 128 підприємств, щодо яких можуть бути здійснені неправомірні дії з метою заволодіння ними, увійшли Чорноморське морське пароплавство (ЧМП), спиртзаводи, столичні готелі, майно вузів та вугільні підприємства.

Повний список підприємств, який є в розпорядженні УНІАН, із детальним викладом дій, наслідком яких може стати незаконне заволодіння держмайном, розміщено в публікації на сайті «УНІАН-економіка» http://economics.unian.net/rus/detail/38471

Як повідомляв УНІАН, 11 лютого ц.р. Міністерство економіки, з урахуванням матеріалів ГоловКРУ і СБУ, сформувало перелік із 128 об`єктів державної форми власності, щодо яких можуть здійснюватися неправомірні дії з метою заволодіння державною власністю. При цьому самого переліку об`єктів надано не було.