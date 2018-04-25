Фондовий ринок чекають нові випробування

Минулого тижня на напрямок руху ринків цінних паперів найбільший вплив мали дії Федеральної резервної системи (ФРС) США, а також, уже традиційно, фінансові проблеми Греції. (Нагадаємо, що позаминулого тижня, 18 лютого, регулятор оголосив про підвищення дисконтної ставки з 0,5% до 0,75%). Своєю чергою, вказані чинники безпосередньо впливали на курс євро-долар, який останнім часом відіграє важливу роль у визначенні тренду світових фондових майданчиків.

Крім того, минулого тижня вийшло чимало корпоративних звітів світових гігантів, а також даних щодо макроекономіки США і Європи. В Україні ж ситуація доповнилася посиленням з боку інвесторів очікувань політичної стабільності в країні. Напередодні Юлія Тимошенко відкликала свій позов до ЦВК, а 25 лютого відбулася інавгурація новообраного Президента Віктора Януковича.

На думку стратега компанії Astrum Investment Management Костянтина Литвина, «ФРС США поступово починає згортати екстрені програми підтримки економіки і нормалізувати ставки, такі як federal funds rate і discount rate. Проте ФРС не поспішатиме підвищувати облікові ставки доти, доки не покращиться ситуація на ринку праці, якщо тільки зростання базової інфляції не змусить її зробити це раніше. Проте регулятор утримуватиметься від цього якомога довше, оскільки зростання ставок призведе до збільшення вартості споживчих кредитів, що негативно позначиться на економіці. Наслідком цього також може стати зростання вартості фінансування дефіциту бюджету і рефінансування поточних боргів».

Як відзначив К.Литвин, у понеділок, 22 лютого, торги на міжнародних ринках цінних паперів проходили в спокійному ключі на тлі відсутності свіжих макро- і політичних новин. «Розвивається ситуація з фінансовим станом Греції: на ринку кружляють чутки, що Німеччина надасть велику частину допомоги, яка оцінюється у 28 млрд. євро, проте офіційно про це стане відомо в останній момент», – сказав стратег. У Греції є капітал для фінансування бюджету до середини березня, нагадав він.

На думку К.Литвина, серед чинників, які сьогодні впливають на стан ринку, варто відзначити сильні позиції нафти, ціна якої впритул наблизилася до спротиву на рівні 80-83 долара за барель. Доки нафта буде йти вгору, західні, російські та українські фондові ринки також дорожчатимуть, прогнозує стратег. Водночас темпи зростання ціни на нафту сповільнюються в міру наближення до рівня технічного спротиву.

Прикметно, що українські фондові індекси минулого тижня демонстрували стабільніше зростання, ніж західні. Керівник департаменту аналітики компанії Astrum Investment Management Юрій Бєлінський пояснює це тим, що місцеві гравці продовжують домінувати на вітчизняному ринку і зберігають оптимізм в умовах відсутності сильного знижувального тиску на зарубіжних біржах. Торгова активність на українських майданчиках у понеділок була досить жвавою. При цьому лідерами зростання серед голубих фішок стали банки.

Українські фондові індикатори у понеділок показали відчутніше зростання, ніж американські та європейські. Індекс ПФТС за підсумками дня піднявся на 1,93% – до 688,03 пункта. Загальний обсяг торгів становив 43 млн. 126 тис. грн. Індекс Української біржі підвищився на 1,65% – до 1764,80 пункта. Загальний обсяг торгів становив 40 млн. 725 тис. грн.

У вівторок, 23 лютого, розходження у трендах українських і світових бірж посилилося. За підсумками дня наш ринок знову показав значне зростання, тоді як на західних майданчиках відбулося падіння.

Як вважає трейдер інвестиційної компанії Phoenix Capital Ірина Барабанова, пожвавлення на вітчизняному фондовому ринку, скоріш за все, свідчить про посилення інтересу інвесторів до України. На українських майданчиках у вівторок спостерігалася достатньо висока активність. При цьому попит мали папери як першого ешелону, так і менш ліквідні. Продовжилося ралі по банках. Великий обсяг торгів також спостерігався в акціях металургійних підприємств. Активно скуповувалися й папери енергогенерувальних компаній.

Індекс ПФТС за підсумками торгів у вівторок підвищився на 1,70% – до 699,73 пункта. Загальний обсяг торгів становив 219 млн. 303 тис. грн. Індекс Української біржі виріс на 1,63% – до 1793,51 пункта. Загальний обсяг торгів становив 65 млн. 188 тис. грн.

На західних ринках у вівторок склалася протилежна ситуація. К.Литвин відзначив, що на американських і європейських фондових біржах 23 лютого спостерігалася безумовно негативна динаміка через розчарування макроекономічною статистикою з Європи та США. Як наслідок, увесь день переважав активний розпродаж, і ринок закрився фактично на денних мінімумах. На корпоративному фронті у вівторок вийшли квартальні результати низки великих роздрібних мереж у США, таких як Home Depot, Macy’s, Sears, Office Depot. Їхні результати перевершили очікування аналітиків. Стратег наголосив, що загалом корпоративні звіти і прогнози 23 лютого були помірно позитивними, проте ринок впав через розчарування показниками споживчих настроїв у США за лютий. Індекс DJIA у вівторок знизився на 1% – до 10282 пунктів, індекс S&P 500 втратив 1,2%, закрившись на позначці 1094 пункти.

Середа, 24 лютого, на українському фондовому ринку відзначилася пасивністю гравців і деяким зниженням обсягів торгів. Проте день знову закінчився зростанням індексів.

За словами старшого аналітика інвестиційної компанії Phoenix Capital Андрія Нестерука, торги на локальних майданчиках упродовж сесії в середу проходили мляво. Скоріш за все, вважає він, ринки завмерли в очікуванні даних щодо продажу нових будинків у США за січень, а також виступу глави ФРС Бена Бернанке, який може визначити напрямок руху фондового ринку на декілька тижнів наперед.

Своєю чергою, Ю.Бєлінський підкреслив, що вражаюче зростання продовжилося, і середа стала сьомим поспіль хорошим днем для українського фондового ринку. На відміну від вівторка, внутрішньоденна динаміка торгівлі була схожа на динаміку європейських ринків: страйк держслужбовців у Греції розширив спреди між грецькими і німецькими облігаціями, що обвалило європейські та українські ринки на початку сесії. Проте «бичача» макростатистика з Європи розвернула ринки: нові промислові замовлення в ЄС збільшилися на 0,8% у грудні 2009 року, тоді як ринки чекали зменшення на 1,2%.

Індекс ПФТС за підсумками торгів 24 лютого виріс на 0,41% – до 702,58 пункта. Загальний обсяг торгів становив 188 млн. 382 тис. грн. Індекс Української біржі підвищився на 0,84% – до 1808,63 пункта. Загальний обсяг торгів становив 44 млн. 509 тис. грн.

К.Литвин відзначив, що американські та європейські фондові ринки в середу також закрилися зростанням котирувань – на тлі підвищення цін на нафту після коментарів глави ФРС Бена Бернанке. На думку стратега, біржі проігнорували негативну макростатистику з ринку нерухомості в США, яка показала падіння показників продажу первинної нерухомості в січні на 11,2%, до найнижчого рівня за останні 10 місяців у 309 тис. Ринок сфокусувався на коментарях глави ФРС про збереження облікової ставки на поточному рівні 0-0,25% у найближчому майбутньому.

Як вважає К.Литвин, «хоча Бернанке й не назвав чіткої дати збільшення процентної ставки конгресменами США, проте поліпшення ситуації на ринку праці стане одним із каталізаторів підвищення ставок». Оскільки базова інфляція перебуває на низькому рівні, ФРС не поспішатиме із закінченням стимулювальних заходів і згортанням м`якої грошової політики. Коментарі Бернанке ослабили американський долар, оскільки низькі відсоткові ставки роблять непривабливими інвестиції в долар. Слабкий долар став каталізатором зростання ціни на нафту, яка виросла до 80 доларів за барель. Услід за нафтою виросли котирування енергетичного, гірничодобувного і промислового секторів.

У четвер, 25 лютого, ситуація на українському ринку цінних паперів змінилася. Індекси зробили розворот і закрилися різноспрямовано. На думку А.Нестерука, інвестори чекали корекції і не хотіли ризикувати. Це підтвердилося тим, що великих покупок у четвер не спостерігалося навіть у ліквідних паперах. Гравці українського фондового ринку дуже мляво реагували на позитивний новинний фон. Папери банків, які останнім часом росли досить активно, цього дня скоректувалися вниз, і така тенденція простежувалася майже по всіх акціях.

Ю.Бєлінський додав, що корекція у четвер відбулася на тлі падіння європейських ринків. За попередню ніч євро ослабив позиції на перспективі пониження суверенних рейтингів Греції агентствами S&P і Moody`s. Це привело до падіння ціни на нафту, яка відштовхнулася від критичного рівня спротиву 80 дол. за барель. Зниження нафти натиснуло на європейські ринки акцій. Розпродаж отримав подальший розвиток на негативній статистиці зі США. Замовлення на товари тривалого користування без урахування транспортного сектора знизилися на 0,6%, тоді як ринок чекав приросту на 1,2%. Первинні заявки із безробіття також розчарували: вони виросли до 496 тис., тоді як економісти чекали зниження до 466 тис.

Індекс ПФТС за підсумками торгів у четвер, 25 лютого, підвищився на 0,60% – до 706,81 пункта. Загальний обсяг торгів становив 129 млн. 684 тис. грн. Індекс Української біржі знизився на 1,37% – до 1783,93 пункта. Загальний обсяг торгів становив 47 млн. 479 тис. грн.

У п`ятницю, 26 лютого, різноспрямований рух на українських майданчиках продовжився. За словами К.Литвина, на тлі «тихої бічної торгової сесії» в Європі індекс Української біржі виріс. При цьому індекс ПФТС знову розійшовся із загальною тенденцією ринку і впав. Європейські ж біржі в ході останньої сесії тижня відкрилися вгору на бичачому закритті американських майданчиків у попередній день, а також на позитивній статистиці промислового виробництва в Японії. К.Литвин наголосив, що глобальні ринки у п`ятницю чекали макроновин зі США, а також прояснення ситуації з Грецією. «Баланс на ринку видається доволі крихким, і найближчі дні можуть мати вирішальний вплив на тенденції найближчих тижнів», – вважає стратег.

Індекс ПФТС за підсумками торгів у п`ятницю, 26 лютого, знизився на 0,26% – до 705 пунктів. Загальний обсяг торгів становив 107 млн. 170 тис. грн. Індекс Української біржі підвищився на 0,77% – до 1797,63 пункта. Загальний обсяг торгів становив 22 млн. 929 тис. грн.

Як бачимо, минулий тиждень був вдалим для вітчизняного фондового ринку. Індекси загалом показали непогане зростання, а інтерес інвесторів до українських акцій посилився. Залишається сподіватись, що Президент Віктор Янукович зробить конкретні кроки для стабілізації економіки країни, і тоді, можливо, фондовий ринок України нарешті стане «тихою гаванню» для зарубіжного капіталу.

Проте в короткостроковій перспективі ситуація наприкінці минулого тижня знову виявилася незрозумілою. Вже після закриття українських майданчиків у п`ятницю вийшли дві надзвичайно важливі новини з протилежним зарядом. Так, за уточненими даними, ВВП США у четвертому кварталі 2009 року виріс на 5,9% (у річному вираженні). Ця новина вельми позитивна, оскільки попередні підрахунки за цим показником свідчили про зростання на 5,7%.

Тим часом друга інформація, що вийшла у п`ятницю ввечері, виявилася дуже негативною і здатною створити нові серйозні проблеми для світових фондових ринків. Як повідомило Бі-Бі-Сі, міжнародне рейтингове агентство Standard & Poor`s попередило владу Іспанії про те, що слабкий економічний стан в країні може стати на заваді зниженню бюджетного дефіциту, а це може призвести до пониження суверенного рейтингу. За прогнозами агентства, дефіцит країни залишиться на рівні 5% ВВП до 2013 року. Раніше низка міжнародних експертів заявили про те, що в Іспанії може повторитися «грецька криза».

Ці дві новини, безумовно, матимуть великий вплив на напрямок руху фондових ринків найближчим часом. Однак, крім того, цього тижня має вийти чимало іншої важливої інформації. Начальник відділу арбітражних операцій «Брокбізнесбанка» Владислав Стельмах серед найбільш значущих новин найближчих днів назвав, зокрема, такі: 4 березня рішення щодо відсоткових ставок озвучать Центробанк Об`єднаної Європи і Банк Англії, а 5 березня у США опублікують ключовий звіт щодо ринку праці.

Зі всього сказаного можна зробити висновок, що новий тиждень на фондових ринках знову буде непростим, тож давати як позитивні, так і негативні прогнози нині складно. Але доводиться констатувати, що багато аналітиків мали рацію: Греція може створити прецедент для інших країн. Ситуація в Іспанії підтверджує таку думку. Благополучні фондові ринки чекають нові випробування.

Ігор Галичак (УНІАН)