Український фондовий ринок знову йшов у фарватері європейських бірж

Український фондовий ринок у понеділок знову йшов у фарватері європейських бірж.

Про це повідомив в коментарі УНІАН стратег компанії Astrum Investment Management Костянтин ЛИТВИН.

За його словами, акції в Європі сьогодні росли на сприятливому показнику індексів менеджерів із закупівель у Німеччині та ЄС, а також на подорожчанні нафти та промислових металів, особливо міді. Мідь підскочила на 5% через зупинку видобутку в Чилі після руйнівного землетрусу, зазначив стратег.

Як вважає К.ЛИТВИН, обсяги торгів на українських майданчиках у понеділок перебували на середньому рівні. Серед лідерів дня стратег виділив папери «Райффайзен банку Аваль», що подорожчали на 1,5% до 0,34 грн. Концерн «Стирол» сьогодні став лідером падіння серед небагатьох блакитних фішок, що закрилися в мінусі: акція втратила 0,47% до 63,45 грн., додав він.

Як повідомляв УНІАН, індекс ПФТС за підсумками торгів у п`ятницю, 1 березня, підвищився на 0,32% - до 707,29 пункту. Загальний обсяг торгів склав 126 млн. 822 тис. грн.

Індекс Української біржі виріс на 0,28% - до 1802,59 пункту. Загальний обсяг торгів склав 31 млн. 995 тис. грн.