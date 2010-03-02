Акції "Харківметробуду" зголосилися придбати три покупця

На оголошений в грудні минулого року Фондом державного майна України (ФДМУ) конкурс з продажу 50%+1 акція ВАТ "Харківметробуд" надійшло три заявки від потенційних покупців.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі ФДМУ.

Згідно з повідомленням, початкова вартість пакета акцій становить 3 млн. грн.

Конкурс з продажу акцій ВАТ "Харківметробуд" відбудеться через 75 днів з дня його оголошення (23 грудня 2009 р.).

Довідка УНІАН. Власником контрольного пакета акцій ВАТ "Харківметробуд" є держава, номінальним утримувачем 37,5% – ВАТ "МФС".

За підсумками 9 місяців 2009 року збиток ВАТ "Харківметробуд" становив 5 млн. 520 тис. грн., дебіторська заборгованість – 3 млн. 186 тис. грн., кредиторська заборгованість – 19 млн. 387 тис. грн., вартість активів становить 22 млн. 623 тис. грн.

Згідно з рішенням господарського суду Харківської області від 16 листопада 2009 р., на "Харківметробуді" введено процедуру санації.

Нагадаємо, 26 січня ц.р. мер Харкова Михайло ДОБКІН заявив, що Харківська міська рада має намір брати участь в конкурсі з продажу державного пакета акцій АТ ""Харківметробуд", який має відбутися в березні 2010 року. М.ДОБКІН сказав, що Харківська міська рада готова заплатити 9 мільйонів гривень за контрольний пакет акцій АТ "Харківметробуд".

Зокрема, він сказав: "Пакет в 50% + 1 акція оцінили в 9 мільйонів гривень, і ця ціна для нас повністю прийнятна".

Мер також сказав, що міськрада готова купити підприємство з "боргами із зарплати, з податків і перед кредиторами в розмірі близько 20 мільйонів гривень".

За словами М.ДОБКІНА, частину боргів АТ "Харківметробуд" міська рада має намір погасити, продавши непрофільне майно. Зокрема, він назвав земельну ділянку в Криму.

"Я практично впевнений, що ми купимо це підприємство", - додав він.

Після придбання, сказав М.ДОБКІН, АТ "Харківметробуд" буде перетворено в комунальне підприємство і увійде до складу Управління капітального будівництва.

Повідомлення про проведення конкурсу з продажу держпакета в 50% + 1 акція АТ "Харківметробуд" було розміщено в офіційному виданні Фонду державного майна "Відомості приватизації" 23 грудня 2009 року. Конкурс мав відбутися не пізніше, ніж через 75 днів після публікації цього повідомлення.

Про намір брати участь в конкурсі вже заявила компанія "Арка Капітал" чеського бізнесмена Павола КРУПИ, яка в даний час володіє 38% акцій підприємства.