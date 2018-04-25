В Україні ще є що «поцупити»...

За кілька днів до інавгурації Віктора Януковича уряд на основі матеріалів ГОЛОВКРУ та СБУ склав список підприємств, відносно яких можуть здійснюватися неправомірні дії з метою заволодіння ними. До нього увійшли 128 об`єктів, що знаходяться у сфері управління різних міністерств і відомств, НАН, Фонду держмайна і Держуправління справами.

Найпоширенішими способами захоплення об`єктів держвласності, вважають в Кабміні, є: відчуження держмайна за процедурами банкрутства; укладення суб`єктами господарювання державного сектора економіки невигідних для держави угод, наслідком невиконання яких може бути вилучення майна цих підприємств; ухвалення органами управління підприємств рішень про передачу майна в заставу, укладення договорів купівлі-продажу, спільної й інвестиційної діяльності, при використанні державного майна; відчуження земельних ділянок чи їх частин; ухвалення органами місцевого самоврядування неузгоджено в установленому порядку рішень щодо передачі в комунальну власність державного майна; неповернення орендованого майна або його відчуження.

Щоби зберегти держмайно у повній цілості міністерствам, іншим уповноваженим органам доручено посилити претензійно-позовну роботу. У разі потреби рекомендується звертатися в Генеральну прокуратуру, залучати до роботи відповідні контролюючі та правоохоронні органи.

Хороша ідея, але насправді не викликає сумнівів, що уряд, напередодні зміни влади, вирішив скласти список «ласих шматочків», що лишилися незайманими. Про всяк випадок... У принципі, як відзначило джерело в уряді, це саме ті об`єкти, які при новому керівництві можуть «сплинути» з держвласності.

У документі викладені застереження з приводу спроб незаконного відчуження майна в результаті санації державного підприємства "Дирекція Криворізького гірничо-збагачувального комбінату окислених руд"; неповернення ЗАТ "Кримський Титан" орендованого ним майна цілісних комплексів держпідприємств "Вольногорській гірничо-металургійний комбінат" і "Іршанській гірничо-збагачувальний комбінат", а також відчуження земельних ділянок чорноморських санаторіїв і самовільне захоплення земельних ділянок Міжнародного дитячого центру "Артек".

У списку також Чорноморське морське пароплавство, спиртзаводи, столичні готелі, майно вузів і вугільні підприємства.

Повний список об`єктів з детальним викладом маніпуляцій, наслідком яких може бути неправомірне заволодіння держмайном, читайте тут.

(УНІАН)