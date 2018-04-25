Українські акції: політика, МВФ і знову Греція

Останній тиждень для українського фондового ринку видався досить позитивним. Крім хорошого зовнішнього тла, гравців вітчизняного ринку порадувала й внутрішня політична ситуація.

Як відзначив старший аналітик інвестиційної компанії Phoenix Capital Андрій Нестерук, у понеділок, 1 березня, українські фондові індекси повторили динаміку торгів на європейських майданчиках. На початку дня українські акції істотно додали в ціні, однак до закриття торгів трохи знизилися. Попит відзначався на папери Північного ГЗК, що став лідером зростання за підсумками дня (+7,71%). Уже другий тиждень папери продовжували ралі на новинах про вихід хорошої фінансової звітності за 2009 рік і на позитивних рекомендаціях аналітиків. Акції банку «Форум» у понеділок були досить волатильними: протягом дня вони демонстрували зростання до 3%, однак до кінця торгової сесії закрилися на рівні п`ятниці.

Індекс ПФТС за підсумками торгів у понеділок підвищився на 0,32% – до 707,29 пункта. Загальний обсяг торгів на ПФТС становив 126 млн. 822 тис. грн. Індекс Української біржі виріс на 0,28% – до 1802,59 пункта. Загальний обсяг торгів становив 31 млн. 995 тис. грн.

Українські фондові індекси протягом тижня демонстрували повне стикування із західними майданчиками. Зокрема, американські та європейські фондові ринки у понеділок показали впевнене зростання на тлі підвищення цін на промислові метали, новин про споживчі витрати у США та корпоративних поглинань, повідомив стратег компанії Astrum Investment Management Костянтин Литвин. Він відзначив, що ринки виросли, незважаючи на зниження цін на нафту, і це стало позитивною ознакою. За підсумками торгів понеділка індекс DJIA піднявся на 0,8% – до 10403 пунктів, індекс S&P 500 виріс на 1%, закрившись на позначці 1115 пунктів. Європейські індекси також показали впевнений ріст: індекс DAX додав 2,1% – до 5713 пунктів, а індекс DJ Stoxx 600 зріс на 1,2% – до 248,7 пункта.

У вівторок, 2 березня, знову актуалізувалася тема Греції. На світових фондових біржах у цей день переважали оптимістичні настрої в очікуванні заяв про нові заходи щодо скорочення дефіциту бюджету країни, наголосила трейдер інвестиційної компанії Phoenix Capital Ірина Барабанова. За її словами, вітчизняний фондовий ринок у вівторок торгувався зі змішаною динамікою. Українські майданчики відкрилися на оптимістичній ноті, однак до середини дня індекси трохи скоректувалися. Лідером зростання стали папери «Мотор Січі», які додали в ціні 4,18%. Інтерес інвесторів і далі спостерігався в акціях банківського сектору. На новинах про вихід хорошої фінансової звітності знову зросли папери Північного ГЗК (+6,41%).

Індекс ПФТС за підсумками торгів у вівторок підвищився на 0,78% – до 712,76 пункта. Загальний обсяг торгів становив 130 млн. 557 тис. грн. Індекс Української біржі виріс на 0,62% – до 1813,71 пункта. Загальний обсяг торгів становив 31 млн. 461 тис. грн.

К.Литвин повідомив, що на американській та європейській фондових біржах 2 березня переважала позитивна динаміка завдяки оптимістичним очікуванням швидкого вирішення проблем Греції, що, своєю чергою, викликало зміцнення євро й зростання цін на сировину. За попередніми даними, уряд Греції заявив, що знизить дефіцит бюджету на 4,8 млрд. євро шляхом підвищення податків на алкогольні та тютюнові вироби, а також урізання бонусів для державних службовців. Водночас з`явилася інформація, що Євросоюз готує пакет допомоги Греції для підтримки її ліквідності у перехідний період, а також, імовірно, розробляє план допомоги погашенню Грецією 20 млрд. євро заборгованості до травня 2010 року. На тлі зміцнення євро нафта й інша промислова сировина у вівторок показали впевнене зростання. Тимчасово нафта перевищила рівень 80 доларів за барель, подорожчавши на 2,6%. Однак утримати цю позицію не вдалося, і нафта разом із фондовими індексами знизилася з максимумів дня.

Проте, незважаючи на падіння наприкінці сесії, західні ринки цінних паперів 2 березня показали зростання третій день поспіль. За підсумками дня індекс DJIA закрився без змін – на рівні 10406 пунктів, індекс S&P 500 підріс на 0,2% – до 1118 пунктів. Європейські індекси показали впевненіше зростання: індекс DAX піднявся на 1,1% – до 5776 пунктів, індекс DJ Stoxx 600 додав 0,8%, закрившись на позначці 250 пунктів.

У середу, 3 березня, на політичній арені України відбулася давноочікувана гравцями ринку цінних паперів подія – відставка чинного уряду. На думку І.Барабанової, ринок позитивно відреагував на вихід новин про відставку Кабміну на чолі з Юлією Тимошенко. Майже всі папери індексного кошика в середу додали близько 1%. Найбільший інтерес інвесторів і далі спостерігався у паперах банківського сектору. Акції банку «Форум» додали за день 7,08%, а «Укрсоцбанк» підріс на 0,70%.

Індекс ПФТС за підсумками торгів 3 березня підвищився на 0,74% – до 718,05 пункта. Загальний обсяг торгів становив 274 млн. 273 тис. грн. Індекс Української біржі виріс на 1,08% – до 1833,28 пункту. Загальний обсяг торгів становив 46 млн. 846 тис. грн.

Відставка уряду не стала несподіванкою, і ця подія, очевидно, вже давно була врахована у вартості українських паперів. Як вважає начальник аналітичного відділу компанії «Проспект Інвестментс» Олена Євдоченко, український фондовий ринок у середу проігнорував новину про відставку уряду. «Після обрання Президентом України Віктора Януковича такий розвиток подій був цілком прогнозованим сценарієм, і тепер головне питання полягає в тому, наскільки швидко будуть створені нова коаліція та уряд і наскільки ефективною та злагодженою буде їхня спільна робота», – підкреслила аналітик.

З нею погоджується економіст відділу інвестиційного консалтингу компанії «Альтана Капітал» Яна Лаврик. За її словами, кон`юнктура на відкритті українських торгів 3 березня була помірковано позитивною. Світові майданчики третій день поспіль показали зростання. Ринок штовхало вгору ослаблення ризиків через швидке запровадження більш жорсткої кредитно-грошової політики США й Китаю, а також ризиків, пов`язаних із суверенними боргами європейських держав. Ціни на нафту в цей день виросли на 1,25-1,68%.

Як відзначив економіст, на відкритті торгів у середу індекс УБ демонстрував негативну динаміку в невизначеності подальшого руху – висока волатильність протягом дня є характерною рисою вітчизняного ринку останнім часом. У середині дня на відскок індексу в позитивну зону вплинула позитивна динаміка європейських індексів, які виросли на заявах Кабінету міністрів Греції про скорочення дефіциту бюджету. До кінця 2010 року Греція планує зменшити бюджетний дефіцит відносно ВВП країни на 4 відсоткових пункти – до 8,7% ВВП. Своєю чергою, рейтингове агентство Standard & Poor`s заявило про те, що воно менш песимістичне з приводу Греції, ніж фінансові ринки.

У четвер, 4 березня, з`явилася знакова для інвесторів інформація. Міжнародний валютний фонд заявив про свою готовність до подальшого співробітництва з Україною. Про це повідомив постійний представник МВФ в Україні Макс Альєр. При цьому, за його словами, однією з важливих умов подальшої співпраці МВФ з Україною має стати скорочення дефіциту держбюджету в 2010 році, а також нормалізація ситуації у фінансовому та банківському секторах. М.Альєр також відзначив, що між керівництвом МВФ і Президентом України Віктором Януковичем уже відбулася телефонна розмова, у якій представники фонду заявили про свою готовність до подальшого співробітництва з Україною.

За словами К.Литвина, на українському фондовому ринку в четвер домінував оптимізм і акції продовжили висхідні тенденції, встановивши річний рекорд за рекордних обсягів торгів на Українській біржі. Європейські ринки відкрилися з гепом униз, однак внутрішньодобова динаміка все-таки виявилася позитивною, незважаючи на зміцнення долара та зниження цін на промислові метали й нафту. На час закриття українських торгів мідь (-2%), нікель (-2,8%), нафта (-0,9%) знизилися на фіксації прибутків попередніх днів на тлі зміцнення американського долара. Позитивна макростатистика з ринку праці США тільки додала ринку оптимізму. Обсяг торгів на УБ зафіксував рекорд на рівні 83,5 млн. грн. Стратег відзначив, що на даний момент ринок перебуває у дуже перекупленому стані. На його думку, така ситуація не є стійкою, особливо в умовах зниження котирувань на сировину.

Індекс ПФТС за підсумками торгів 4 березня підвищився на 1,98% – до 732,26 пункта. Загальний обсяг торгів становив 290 млн. 177 тис. грн. Індекс Української біржі за підсумками торгів виріс на 2,13% – до 1872,28 пункта. Загальний обсяг торгів становив 83 млн. 550 тис. грн.

У п`ятницю, 5 березня, українські майданчики продемонстрували дуже значне зростання, викликане, імовірно, цілковитим збігом зовнішнього та внутрішнього позитиву на новинному фронті, що останнім часом трапляється не так уже й часто.

Як наголосила І.Барабанова, у п`ятницю українські фондові ринки слідом за світовими майданчиками показали рекордні темпи зростання, причиною якого слугувало сприятливе новинне тло з глобальних ринків. Позитивного сентименту додав вихід оптимістичних статистичних даних про зростання промвиробництва у Німеччині, а також про ринок безробіття у США, дані по якому перевершили сподівання.

Європейські ринки 5 березня також закрилися в плюсі, чекаючи позитивного вирішення ситуації з борговим навантаженням Греції, яка вже почала низку заходів для зменшення дефіциту бюджету шляхом введення нових акцизів на тютюнові та алкогольні вироби.

Індекс ПФТС за підсумками торгів у п`ятницю, 5 березня, підвищився на 2,89% – до 753,44 пункта. Загальний обсяг торгів становив 225 млн. 612,9 тис. грн. Індекс Української біржі піднявся на 4,12% – до 1949,44 пункта. Загальний обсяг торгів становив 87 млн. грн.

Із усього вищесказаного можна зробити висновок, що український ринок цінних паперів при сприятливій кон`юнктурі має значний потенціал зростання. І, цілком можливо, новинне тло подає сигнали про повільне, але впевнене закінчення глобальної економічної кризи. При цьому темпи зростання фондового ринку України останнім часом випереджають підйом західних індексів, що, своєю чергою, може надихнути закордонних інвесторів...

Олег Коберник (УНІАН)