Конкурс з продажу акцій "Макіївського меткомбінату" не відбувся

Оголошений Фондом державного майна України (ФДМУ) конкурс з продажу 60,857% державного пакета акцій ВАТ "Макіївський металургійний комбінат" не відбувся через відсутність заявок.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі ФДМУ.

Початкова вартість пакета акцій становила 481 млн. 793 тис. грн.

Відповідно до фіксованих умов конкурсу, інвестор, зокрема, має погасити прострочену заборгованість ВАТ перед державою за кредитами, наданими під гарантії Кабінету міністрів України, які становлять в цілому 136 млн. 70,8 тис. євро, забезпечити погашення простроченої кредиторської заборгованості підприємства на суму 1 млрд. 303 млн. 901,7 тис. грн., простроченої заборгованості товариства за кредитами, наданим "Промінвестбанком", у розмірі 1 млн. 174,2 тис. грн.

Довідка УНІАН. Основні засоби ВАТ «Макіївський металургійний комбінат» були передані для формування статутного капіталу ЗАТ «Макіївський металургійний завод» (ММЗ), засновником якого виступило ЗАТ “Макіївсталь”.

75,177% акцій ЗАТ «Макіївський металургійний завод» належить ЗАТ «Макіївсталь», 24,823% – ВАТ «Макіївський меткомбінат».

24,99% акцій ЗАТ «Макіївсталь» належить ТОВ «Металург» – дочірній структурі ВАТ «Макіївський меткомбінат», по 24,99% – компаніям Demionio Investments Ltd., Chamen Commercial Ltd. (Британські Віргінські острови) і Lafsol Holdings LLC (США). Компанії Demionio Investments Ltd., Chamen Commercial Ltd. і Lafsol Holdings LLC (США) афільовані з ТОВ «Смарт-Груп» (м. Дніпропетровськ).

Після об`єднання гірничо-металургійних активів ЗАТ “Смарт-Холдинг” і ЗАТ “Систем Кепітал Менеджмент” ММЗ увійшов до дивізіону сталі і прокату групи «Метінвест».