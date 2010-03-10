Bloomberg: індекс ПФТС показав найкращий у світі результат

Український фондовий індекс ПФТС, починаючи з 9 березня минулого року, виріс майже вчетверо, показавши краще зростання серед 93 фондових майданчиків світу.

Про це повідомляє агентство Bloomberg.

За інформацією агентства, індекс ПФТС минулого року підвищився на 293%. Такому зростанню сприяла співпраця України з Міжнародним валютним фондом, виділення ним кредитів на підтримку української економіки, що постраждала від падіння попиту на експортні товари, такі як сталь, а також фінансової кризи в банківському секторі.

Агентство також відзначило, що загалом зростанню світових фондових ринків допомогло виділення урядами різних країн загалом 13 трлн. дол. на пожвавлення своїх економік.